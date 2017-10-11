Ярославль, 11 октября, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил региональному представителю Федерации автовладельцев России Илье Арифулину покинуть свои посты в общественных советах департамента городского хозяйства мэрии и департаменте транспорта Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат. Острый конфликт с переходом на личности между новым депутатом муниципалитета от «Единой России» и активным городским общественником разгорелся в социальных сетях. Врач, пластический хирург Дмитрий Петровский известен как активный пользователь соцсетей, при этом нередко его общение в интернете сопровождается конфликтами. Илья Арифулин известен в Ярославле борьбой за качество городских дорог, но депутат считает, что общественная деятельность используется в коммерческих интересах.

Страница Дмитрия Петровского в Facebook Дмитрий Петровский

«Мама Ильи Арифулина Галина является владельцем ООО АП «Спецстроймеханизация». Эта организация поставляет асфальт для многих дорожников, выполняющих госконтракты по строительству дорог Ярославля. Мы ругаем Авдаляна или Погосяна, а асфальт-то арифулинский. Сам Илья является коммерческим директором этого предприятия. Проверяя на общественных началах работы по строительству дорог в Ярославле, Илья может влиять на городские структуры и лоббировать интересы своего предприятия. Я считаю, что он должен покинуть пост во всех общественных организациях, которые могут пересекаться со сферой интересов его бизнеса. Раньше мы вместе с ним проверяли ямы города ‑ и я не задавался вопросом, кем работает Илья. А недавно узнал и мое отношение к нему изменилось», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Илья Арифулин говорит, что никаких коммерческих интересов не преследует, а общественной деятельностью занимается, так как знает эту сферу.

«Со слов Дмитрия Петровского, наша организация поставляет асфальт на все дороги города, являясь монополистом на данном рынке, что в корне не верно т.к. в городе существует как минимум еще шесть заводов. Наш асфальт, например, использовали подрядчики при строительстве Московского проспекта и проспекта Ленина. По госконтракту мы работали около 10 лет назад, мы выполняли работы по ремонту улицы Розы Люксембург, которая и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Сейчас мы продаем асфальт частным организациям, которые выполняют работы в том числе по госконтрактам, и к нам ни разу не было нареканий по качеству нашего материала. Никакой иной связи с государственным или муниципальным бюджетами мы не имеем. Собственными силами мы выполняем благоустройство территорий, прилегающих к новостойкам, и к нам также не было нареканий со стороны заказчиков. Что касается моих постов в общественных советах, то это естественно, так как там представлены люди, которые обладают знаниями в этой области. Например, в общественном совете департамента транспорта три транспортника и три дорожника. Им что, свое дело бросить, чтобы работать в совете? Членство в совете — общественная деятельность и никак не оплачивается. Я никогда не скрывал сферы своей профессиональной деятельности, скорее, наоборот, именно из-за опыта в дорожном строительстве был избран в общественные советы и имею доверие среди активных горожан. Когда-то Дмитрий вместе с нами принимал участие в общественной работе, но потом предпочел политику», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Арифулин.