Москва, 11 октября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий уголовное наказание сроком до шести лет за кражу с банковских карт и хищение электронных денег, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 11 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Thomas Kohler Банковские карты

Авторы законопроекта предлагают квалифицировать такие преступления как мошенничество и внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ.

«Законопроект направлен на то, чтобы ввести такой вид преступления и установить довольно жесткое наказание за соответствующие действия — до шести лет лишения свободы», — рассказал в ходе пленарного заседания один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

По его словам, сегодня многие злоумышленники списывают средства со счетов граждана маленькими суммами — от трех до пяти тыс. рублей. Но затем эти списанные суммы округляются в одну и по размеру становятся сопоставимыми с тяжкими хищениями.

«В результате наступает административная ответственность, если такого человека поймают. К сожалению, бывает так, что затраты на поиск таких злоумышленников превышают меру ответственности», — отметил Аксаков.

Кроме того, согласно предложению авторов, за кражу денег с помощью поддельного или чужого электронного средства платежа, нарушителей также стоит наказывать сроком до трех лет лишения свободы.

«Последние годы мы видим резкое увеличение количества попыток несанкционированного списания средств со счетов граждан. За один год количество этих попыток возросло в три раза и только по прошлому году 2 млрд рублей было списано со счетов граждан», — отметил Аксаков.

При этом, как отметил зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов («Единая Россия»), около 95% современных электронных платежей и систем расчета осуществляется дистанционно.

«Если 2 млрд рублей — это сумма, которую списали мошенники, то сумма посягательств которые люди предотвратили по разным оценкам превышает 5 млрд рублей», — подчеркнул Грибов.