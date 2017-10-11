Казань, 11 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. 9 октября в Казани завершился II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков». В мероприятии приняли участие 150 активистов из 14 регионов России.

Федеральное агентство по делам национальностей Игорь Баринов

Федеральное агентство по делам национальностей Николай Валуев на молодёжном форуме «Золото тюрков»

Участники подготовили 47 социальных проектов по сохранению наследия тюркских народов. Лучшими стали проекты Наргиз Айтугановой, Полины Глушковой, Василия Кузьмина, Динары Испаевой и Эльвины Сеитовой. Еще четыре участника получили награды специальных номинаций — «Социальная инициатива в работе с детьми», «Максимальный охват аудитории», «Масштабная консолидация в сети Интернет» и «Творческий подход к разрешению конфликтов».

Проекты представляют различные стороны культурной и социальной жизни тюркских народов: от разрешения конфликтных ситуаций при помощи экспериментальных театральных постановок до создания масштабного портала тюркских сёл России.

Федеральное агентство по делам национальностей II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков»

Победителей объявили руководитель ФАДН России Игорь Баринов, заместитель Губернатора Кемеровской области Елена Пахомова и вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Оренбургской области Вера Баширова.

Федеральное агентство по делам национальностей Василь Гаязович Шайхразиев

Организаторы отметили, что проекты-победители будут рекомендованы регионам для реализации.

«Уверен, что форум стал эффективной площадкой для молодежных тюркских сообществ, вы приобрели полезный опыт и обменялись идеями, — обратился к участникам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. — Несомненно, каждый из вас может многое сделать для своего народа и развития в целом нашей страны».

Федеральное агентство по делам национальностей Рустам Минниханов

Помимо активистов, в форуме приняли участие около двадцати спикеров, команда тренеров и волонтеры. Среди гостей мероприятия — космонавт Сергей Ревин, актриса и телеведущая Ольга Спиркина, депутат и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, продюсеры Лина Арифуллина и Петр Плосков, команда «КАМАЗ-Мастер», руководители ФАДН России и другие.

Федеральное агентство по делам национальностей Лины Арифулиной

«Ребята очень любознательные, внимательно слушали мой рассказ о том, чем мы занимаемся на борту международной космической станции. Ну и судя по тем вопросам, которые задавались после моего выступления, можно понять, что ребятам по-настоящему было интересно узнать о нашей работе, о наших космических, в частности «лунных» планах», — поделился Сергей Ревин.

Федеральное агентство по делам национальностей II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков»

Николай Валуев дал активистам мастер-класс по футгольфу — симбиозу футбола и гольфа. Он также принял участие в турнире, победителем которого стала команда из Татарии.

«Важно, что ребята создали интернациональные команды, в которые вошли не только парни, но и девушки. Причем девушки даже в большей степени себя проявили с точки зрения точности», — отметил Валуев.

Федеральное агентство по делам национальностей Николай Валуев

Помимо интересных встреч, для участников форума была организована широкая образовательная программа. Например, активисты посетили мастер-классы по продюсированию социальных проектов, которые провели куратор детских и социальных программ АНО «Архполис» Екатерина Мелихова, член правления Лиги хостелов Роман Сабиржанов и президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

Федеральное агентство по делам национальностей II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков»

Напомним, II Всероссийский форум молодежи «Золото тюрков» прошел с 5 по 9 октября. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке правительства Татарии.