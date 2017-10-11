Ереван, 11 октября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Армении в последнее время развернулись бурные обсуждения по поводу законопроекта «О предотвращении насилия в семье и защите жертв бытового насилия». Часть граждан утверждает, что данным законопроектом власти пытаются узаконить процесс отбора детей у их родителей.

Жертва

Среди тех, кто выступает против законопроекта, в основном люди и организации, известные пророссийскими взглядами и сотрудничеством с российскими государственными структурами. Они утверждают, что за продвижением закона стоят фонд Сороса и иностранные государства.

По мнению главы Ереванского геополитического клуба Армана Бошяна, за продвижением законопроекта стоят организации, финансируемые фондом Сороса.

В ходе обсуждений законопроекта член инициативы «За восстановление суверенитета» Айк Наапетян, в свою очередь, заявил, что законопроект навязан Армении иностранными государствами, в то время как в самой стране общественного спроса на такой законопроект и его необходимости нет.

Глава минюста (автор законопроекта) Армении Давид Арутюнян опровергает эти утверждения, заверяя, что в этом отношении на правительство Армении нет никакого давления и что власти страны сами считают этот вопрос приоритетным. Он также отметил, что любое разумное предложение в связи с законопроектом достойно обсуждения.

«Я уверен, что в Национальном собрании тоже будут предложения, и сейчас уже звучат предложения», — отметил он, подчеркнув, что обсуждаться будут только разумные предложения.

По мнению Армана Бошяна, законопроект пагубно отразится на общественности вне зависимости от внесенных правок, так как он рассчитан на создание механизмов внедрения соцработников и полиции в любую семью.

«Детей будут забирать из семей не с целью улучшения условий жизни, а для торговли ими. Для этого существует огромная сеть убежищ или ювенальных домов, рассчитанных на защиту детей от родителей», — сказал Бошян.

По его мнению, один из абсурдных пунктов законопроекта — презумпция виновности родителей, обозначенная под термином «предполагаемая жертва», где решение о жертве принимает третье лицо без участия самой жертвы.

По его словам, которые приводит Sputnik Армения, законопроект позволяет арестовать любого человека у него же дома, если определит, что один из членов семьи — жертва насилия. Бошян уверен, что этот законопроект, из-за которого в Армении может начаться гражданская война — инструмент шантажа.

Он не понимает, по какому критерию будет определяться «предполагаемая жертва» насилия, так как даже в юридической практике четкого описания психологического насилия не существует. Очевидно, что законопроект направлен не на защиту ребенка или члена семьи.

«В случае принятия законопроекта гражданская война неминуема», — сказал Бошян.

По слова министра юстиции Давида Арутюняна, проблема насилия в семье есть, и эта проблема должна быть решена.

«Правительство с тем же упорством продолжит действовать, потому что проблема существует в нашем обществе, и, естественно, ее нужно решать. Могут ли быть люди, которые категорически против этого? Конечно, могут, это нормально, у них есть право. Но они не имеют права мешать нормальному ходу любого мероприятия», — подчеркнул министр.

По его мнению, критики законопроекта либо не поняли, либо не читали его.

«Дело в том, что из выступлений критиков видно, что они либо не поняли закон, либо не читали закона. Общественные обсуждения, нацеленные на повышение осведомленности о законопроекте, продолжаются», — цитирует Арутюняна azatutyun.am.

На вопрос, настроено ли большинство в парламенте положительно и будет ли правящая Республиканская партия Армении продвигать данный законопроект, Давид Арутюнян ответил утвердительно.

Хотя Армянская апостольская церковь не высказывала официальной позиции по данному поводу, но отдельные священнослужители считают законопроект абсурдным.

«Не понимаю, чем насилие в семье может отличаться от любого другого насилия. Насилие остается насилием, и в законопроекте необходимо акцентировать внимание на это, а не на том, где оно происходит», — сказал в эфире радио Sputnik предстоятель Тавушской епархии Армянской Церкви епископ Баграт Галустян.

По данным следственного комитета Армении, за первые шесть месяцев 2017 г. было заведено 215 уголовных дел за домашнее насилие. Из них о побоях — 127 случаев, убийстве членов семьи — 5, сексуальном насилии по отношению к детям — 11 случаев. В 2016 году аналогичных дел было 359.

Напомним, что Госдума РФ 27 января 2017 г. приняла в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

При этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Принятие закона было связано с тем, что ранее были декриминализованы побои, совершенные впервые в отношении чужих людей. Однако за аналогичные деяния в отношении родственников сохранилась уголовная ответственность.

В результате родитель за побои ребенка мог получить до двух лет тюрьмы, а сосед отделывался административным наказанием.

Сейчас для возбуждения уголовного преследования по статье 116 УК РФ («Побои») достаточно только заявления потерпевшего, например, ребенка, соседа или даже анонимного сообщения.