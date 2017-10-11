Москва, 11 октября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 октября открыл после благоустройства парк «Усадьба Михалково». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Rebrov Aleksandr Башни усадьбы «Михалково»

«Прекрасное, красивое место. Историческая усадьба Михалково — это памятник архитектуры. К сожалению, здесь всё было в запустении, давно ничего не ремонтировали, жители долго просили, чтобы мы привели парк в порядок. Мы сделали проект, с вами его согласовали, провели голосование, и вроде получилось неплохо», — сказал Собянин на встрече с местными жителями.

Парк «Усадьба Михалково» расположен в Головинском районе вдоль Михалковской улицы. На территории парка находятся пять водоёмов: Нижний и Верхний Михалковские, а также Большой, Малый и Верхний Головинские пруды.

Парк внесён в список объектов культурного наследия регионального значения как произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, а ансамбль исторических зданий самой усадьбы имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 2015 году на участке парка площадью 3,2 гектара была отремонтирована аллейно-дорожная сеть, восстановлены газоны, проведён реставрационный ремонт, установлены опоры освещения, скамейки, урны и вазоны.

В 2017 году столичное правительство реализовало проект комплексного благоустройства парка «Усадьба Михалково», который одобрили 79,6% из 196 000 москвичей, принявших участие в голосовании в рамках проекта «Активный гражданин».