Москва, 11 октября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Законопроект о государственных субсидиях малообеспеченным гражданам на оплату лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Нилов.

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Компенсацию можно получить если затраты на необходимые медикаменты, назначенные врачом, превышают 10% совокупного дохода гражданина.

Субсидия перечисляется заранее на основании заявления гражданина в уполномоченный орган субъекта РФ. Если человек уже купил лекарство на свои деньги, ему будут обязаны выплатить компенсацию, отметил Миронов.

«Инициатива направлена, прежде всего, на защиту наименее обеспеченных граждан. Сегодня по официальным оценкам более 23 млн россиян живут за чертой бедности. При этом цены на необходимые медикаменты за последние годы выросли на 50 — 150 процентов», — сказал парламентарий.