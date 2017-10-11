Киев, 11 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины увеличивает финансовый ресурс на модернизацию и закупку новой техники для Вооруженных сил. Данную информацию 10 октября на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

U.S. Army Europe ВСУ

Он сообщил, что министерство закупит новые украинские БТР-4Е, а также ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар».

"По завершению международной специализированной выставки вооружения, которая открылась сегодня в Киеве, будет подписан контракт на закупку БТР-4Е последней модернизации. В этом году было сделано изменение в государственный оборонный заказ, и планируется значительно увеличить заказ для вооруженных сил Украины на противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар», — написал Полторак.

Министр также проинформировал, что сейчас проходит процедура подписания договоров на поставку в ВСУ танков «Оплот».

Госконцерн «Укроборонпром» проинформировал, что в Киеве на международной военной выставке «Оружие и безопасность-2017» представил новинки отечественного ВПК.

К примеру, новый украинский БТР-4МВ1 создан специалистами «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова».

«БТР-4 активно используется защитниками нашей страны в ходе АТО и харьковские оружейники из ГП «ХКБМ» учли все замечания, которые возникли во время эксплуатации БТР-4 в боевых действиях», — говорится в сообщении госконцерна «Укроборонпром» 11 октября.

Также на выставке впервые продемонстрирована боевая машина поддержки танков «Страж». Боевая единица стала результатом совместной работы Житомирского и Киевского бронетанкового заводов."Страж» предназначен для огневой поддержки танков, их защиты и уничтожения наземных и воздушных целей. Он создан на базе танка Т-64 и оснащен боевым модулем «Дуплет». Отмечается, что машина также оборудована двумя автоматическими гранатометами ЗТМ-2 вместе с пулеметами, автоматическим гранатометом и высокоточным ракетным комплексом «Барьер». Вес «Стража» составляет 33 тонны, он может разогнаться до 62 км/ч.

БРДМ-НИК — бронированная машина, созданная оружейниками ГП «Николаевский бронетанковый завод». Бронемашина является глубокой модернизацией БРДМ-2. При модернизации БРДМ получила усиленную лобовую броню в полностью переработанной фронтальной части, а также элементы навесной защиты. Такие меры позволяют значительно повысить безопасность экипажа. На БРДМ установлен роботизированный боевой модуль, который оснащен крупнокалиберным пулеметом калибром 14,5 мм и пулеметом с калибром 7,62 мм.

На выставке впервые представлены последние образцы украинских беспилотников. К примеру, беспилотник PD-1 практически не фиксируется радарами.

«PD-1 изначально был разработан для использования в зоне АТО. Мы начали с того, что три года назад закупили китайский фюзеляж и на нем строили свою платформу. Спустя три года мы уже собираем фюзеляж сами в Киеве. Он состоит из композитных материалов — для низкого шума и низкой заметности радарами», — пояснил представитель компании Ukrspecsystems, пишет «Обозреватель».

По словам эксперта, БПЛА летает 15 часов, высота полета — три км, дальность применения — до 85 километров, живой видеопоток — до 50 километров, скорость передвижения — 120 км/час, общая протяженность миссии может быть больше тысячи км.

В то же время украинские конструкторы показали боевой дрон, который способен нести «изделие М-388» — атомный снаряд, разработанный в США, весом 28 кг. Дальность действия БПЛА 400−500 метров, это позволяет безопасно для личного состава наносить превентивные удары или вести оборонительный огонь. Он может работать по разведанным точкам.

На выставке демонстрируются серийные украинские ракеты класса «воздух-воздух». По словам представителя государственной акционерной холдинговой компании «Артем» представленная на выставке ракета P-27ET предназначена для защиты воздушного пространства от авиации противника.

«Они предназначены для уничтожения самолетов. Кроме того, они могут уничтожать и большие ударные беспилотники… Например, ракета P-27ET имеет дальность до 90 километров. Это очень много», — рассказал эксперт.

При этом киевский завод «Арсенал» продемонстрировал модернизированную зенитную самоходную установку ЗСУ-23−4. Теперь советская зенитка оснащена новой радиолокационной станцией, оптико-локационной системой и ракетным каналом. По словам директора завода «Арсенал» Игоря Волощука, установка оснащена «совершенно новой радиолокационной станцией — это стопроцентно украинская разработка, основанная на технологии цифровых антенных решеток».

При этом ведущий спецэкспортер ГК «Укроборонпром» — «Спецтехноэкспорт» представил новую наземную беспилотную бронемашину «Фантом-2». Данный образец является продолжением линейки украинских инновационных «Фантомов» для ведения современных боевых действий. Наземный беспилотник имеет колесную формулу 8×8 и может быть оснащен гусеницами. Запас хода нового мини-БТРа достигает 130 км, он развивает скорость почти до 60 км/ч, а мощность гибридного двигателя достигает 80 кВт. Управление осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность которого достигает 20 км, или через волоконный кабель длиной 5 км.

Кроме того, стало известно, что Украина подписала контракт с турецким производителем связи Aselsan на поставку в ВСУ современных систем связи. Стоимость контракта составляет 45 млн долларов, сообщает Anadolu.

«Подписан контракт на 43 млн 635 тысяч долларов на поставку систем связи между Aselsan и резидентом-клиентом в Украине», — пишет издание.

Напомним, в бюджете на 2018 год на Вооруженные силы Украины выделили 83 млрд грн (3,1 млрд долл). Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в проекте госбюджета Украины на 2018 год заложено 5% ВВП на финансирование секторов обороны и безопасности. При этом украинским солдатам увеличили денежное довольствие.

Так, с 1 сентября заработная плата рядового военнослужащего в звании «солдат», выполняющего задачи на первой линии обороны в Донбассе составляет 17 тыс. грн (639 долл).