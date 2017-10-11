Ярославль, 11 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Северо-западная транспортная прокуратура указала Ярославской таможне на необходимость соблюдать нормы служебной этики. Поводом стал конфликт ярославца с сотрудниками таможни по поводу парковки у здания ведомства на улице Богдановича. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео Дмитрия Соковенина Ярославец пытается припарковаться у здания таможни

Житель города Дмитрий Соковенин рассказал в своем видеоблоге, что был возмущен незаконным знаком, ограничивающим парковку у здания таможни всех автомобилей, кроме служебных. Кроме того, парковка была ограничена цепями, хотя находилась на городской земле. Ярославец написал письма в ГИБДД и мэрию, и по итогам переписки в начале 2017 года цепи и знак были демонтированы. Весной этого года неравнодушный ярославец заметил, что места на парковке перед таможней «забронированы» конусами. Он остановился, убрал конусы и попытался припарковаться. Как рассказал Дмитрий в видеоблоге, тут же появился человек в форме и сказал, что это два места принадлежат начальнику ярославской таможни. Потом на помощь коллеге из здания вышли еще несколько человек. Конфликт был снят на камеру видеорегистратора. Соковенин вызвал полицию, к приезду которой все люди скрылись в здании и больше оттуда не выходили.

Транспортная прокуратура провела проверку по этому факту после обращения депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева. Итог проверки неоднозначен. С одной стороны, прокуратура не установила противоправных действий со стороны сотрудников таможни. С другой стороны, указала руководству таможенной службе о необходимости соблюдения Кодекса этики и служебного поведения своих подчиненных.

«Ярославской транспортной прокуратурой в целях недопущения подобных (конфликтных) случаев направлена информация с требованием провести с подчиненными сотрудниками разъяснительную беседу, в которой указать на неукоснительное соблюдение сотрудниками ведомства Кодекса Этики и Служебного Поведения и недопущения подобных случаев впредь. Также сообщаю, что на участке дороги, прилегающей к зданию Ярославской таможни специальные парковочные места для автотранспорта сотрудников этого ведомства не выделены», — написал депутату заместитель северо-западного транспортного прокурора Игорь Казаков.

Прокуратура не увидела оснований для мер прокурорского реагирования, а заявление ярославца в ГИБДД осталось без удовлетворения — в действиях должностных лиц таможни состава административного правонарушения полиция не обнаружила.