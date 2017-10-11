Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Новую сцену Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы в Санкт-Петербурге планируется открыть для посетителей к концу 2019 года. Об этом сегодня, 11 октября, сообщила глава Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры России Наталья Волынская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mdt-dodin.ru Здание Малого драматического театра. Санкт-Петербург

«К весне 2018 года планируем возвести само здание. Следующим этапом пройдут работы по внутренней отделке. В середине 2019 года — поставка и монтаж оборудования. Примерно такой расчёт, чтобы к концу 2019 года процесс завершился», — сообщила Наталья Волынская.

Напомним, изначально новую сцену театра возводило ООО «СтройСоюз СВ», однако контракт с компанией был расторгнут из-за нарушения срока выполнения работ. В настоящее время на объекте работает новый подрядчик — ООО «Трансепт групп». Решение о разрыве контракта с прежним подрядчиком повлекло за собой разбирательство в суде.

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Северо-Западная дирекция безуспешно пыталась оспорить решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который обязал ее компенсировать бывшему подрядчику расходы на получение банковской гарантии и зарплаты работникам в размере 70,5 млн рублей и принять выполненные работы на сумму 189 млн рублей.

Волынская рассказала, что дирекция подала кассационную жалобу, наложив обеспечительные меры на время судебных разбирательств. «Кассация пока не назначена. Ориентировочно она будет в середине декабря», — добавила она.

Как пояснила Волынская, после расторжения контракта подрядчик не вернул выплаченный аванс. Чтобы получить деньги обратно, Минкультуры подало иск в суд, однако тот неожиданно признал расторжение контракта нелегитимным и обязал ведомство выплатить 200 млн рублей компании «СтройСоюзСВ».

"Это при том, что 200 млн рублей уже были выделены, а работы не выполнены. Мы сразу же стали просить поддержки в разных инстанциях, но решение по сей день не меняется. По факту, суд обязал нас оплатить невыполненные работы. Значит, нам потом придется выделить еще 200 млн рублей тем, кто будет реально заниматься работами. Наш следующий шаг — так как во всех инстанциях не хотят сохранить для государства 200 млн рублей, мы готовы обратиться напрямую к президенту России», — заявила она.

Проект строительства здания для МДТ на Звенигородской улице, д. 7, лит. А, был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга в декабре 2014 года. В апреле 2015 года были получены положительные заключения Государственной экспертизы. ООО «СтройСоюз СВ» выиграло конкурс на строительство в ноябре 2015 года. Стоимость работ оценивалась в 2,5 млрд рублей. Первый камень в основании новой сцены был заложен в декабре 2015 года. Согласно условиям контракта новую сцену должны были сдать в эксплуатацию в 2018 году.

Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. метров, также появится подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. Новая сцена будет включать в себя основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерную сцену на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

Также представитель Минкультуры 11 октября сообщила, что уже в середине ноября текущего года в Петербурге будет открыта вторая очередь Российской национальной библиотеки (РНБ).

«Объект строился с 2009 года. Было много скандалов. Сейчас мы находимся на стадии подписании ввода в эксплуатацию», — сказала Волынская, добавив, что на открытии второй очереди РНБ ожидается присутствие министра культуры России Владимира Мединского.

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Всего в 2017 году завершатся работы по 31 контракту. Среди крупных объектов, помимо второй очереди РНБ, ожидается завершение капремонта общежития Академии русского балета им. Вагановой.

В 2018 году дирекцией на проведение строительных и реставрационных работ будет выделено 4,1 млрд рублей. В частности, средства пойдут на реставрацию таких объектов, как Академия художеств, особняк Штиглица, Воскресенский Новодевичий монастырь, ансамбль Соловецких островов.