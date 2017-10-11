Амстердам, 11 октября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом сообщается на странице голландской сборной в Twitter.

Lorenzo Blangiardi Арьен Роббен

Роббен сообщил о завершении карьеры в сборной после заключительного матча отборочного цикла чемпионата мира против команды Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Нидерландов выиграла у Швеции в матче 10-го тура отборочного цикла чемпионата мира со счётом 2:0. Дубль в составе голландцев оформил Арьен Роббен. Однако это не помогло его команде выйти на ЧМ-2018 — голландцы уступили шведам по дополнительным показателям.

Дебют Роббена в сборной Нидерландов состоялся в 2003 году. В составе национальной команды он сыграл в 96 матчах и забил 37 голов.

Он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2004 года, серебряным призёром чемпионата мира 2010 года, а также бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года.