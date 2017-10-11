Волгоград, 11 октября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. В 2018 году величина прожиточного минимума пенсионеров Волгоградской области, скорее всего, не увеличится. Предложение оставить этот показатель на прежнем уровне было рассмотрено на заседании комитета Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов, передаёт ИА REGNUM 11 октября.

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Законопроектом на 2018 год величина прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области устанавливается в размере 8 535 рублей. Парламентарии рекомендовали документ к принятию на очередном заседании областной думы.

Как пояснила председатель комитета Татьяна Бухтина, прожиточный минимум для пенсионеров устанавливается ежегодно законом Волгоградской области и доводится до сведения Пенсионного фонда РФ. В случае принятия законопроекта, с 1 января 2018 года всем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход меньше 8 535 рублей, будет производиться доплата, предусмотренная федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Добавим, что прожиточный минимум пенсионера в Волгоградской области является самым высоким в Южном федеральном округе. Так, в Севастополе этот показатель на 2017 год определён на уровне 8 532 рубля, в Ростовской области — 8 488 рублей, самый низкий в соседней Астраханской области — 7 665 рублей. Отметим, что в среднем по России минимум для проживания вышедших на заслуженный отдых граждан составляет 8 535 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году величина прожиточного минимума для пенсионера выросла по сравнению с 2016-м на 0,3% или 25 рублей — с 8 510 рублей до 8 535 рублей. А по сравнению с 2015 годом прожиточный минимум вырос на 1766 рублей или более чем на 20%.

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По данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в настоящее время в Волгоградской области проживают почти 780 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. Большинство из них (85%) являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности — 5%, по случаю потери кормильца — 5%.

Добавим, что в 2018 году в России в 2018 году предусмотрена индексация пенсий. Повышение будет проведено в три этапа. В январе прибавку в 3,7% получат неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию. В апреле на 4,1% вырастет пенсия у социальных пенсионеров. При этом, если социальная пенсия меньше прожиточного минимума, то вышедшие на заслуженный отдых граждане имеют право на доплаты по региону проживания. А в августе 2018 года вырастет пенсия у работающих пенсионеров. Но не за счет индексации, а из-за увеличения на год трудового стажа. Денежные средства уже заложены в проекте бюджета РФ на 2018 год.