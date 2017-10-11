Тбилиси, 11 октября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Первая встреча в рамках стратегического диалога между Грузией и Евросоюзом по вопросам безопасности прошла 11 октября в министерстве иностранных дел Грузии в Тбилиси. Открыл заседание министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который подчеркнул важность такого диалога и его значение для миротворческих процессов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

«Грузия является одним из самых сильных союзников и партнеров Евросоюза в деле обеспечения безопасности, и это отражено в документе глобальной безопасности и внешней политики Евросоюза. Мы участвуем в операциях ЕС по управлению кризисами и вносим вклад в дело утверждения стабильности в Европе и во всем мире. Надеюсь, что при более тесном сотрудничестве мы сумеем лучше увидеть наше место в общей архитектуре безопасности Европы», — заявил в своем обращении к участникам диалога Михаил Джанелидзе.

Инициатива диалога между ЕС и Грузией по вопросам безопасности принадлежит грузинской стороне, которая выступила с ней еще в декабре прошлого года на заседании Совета по ассоциации Евросоюз-Грузия. То, что Евросоюз откликнулся на нее, в Тбилиси расценили как заинтересованность ЕС в дальнейшем сотрудничестве с Грузией в вопросах внешней политики и безопасности.

«Регулярный диалог по вопросам стратегического сотрудничества между Евросоюзом и Грузией по вопросам безопасности как в этом формате, так и в рамках Совета по ассоциации, обеспечит Грузии возможность более тесной интеграции в измерение безопасности», — заявил Джанелидзе.

По оценке официального Тбилиси, этот диалог станет еще одним форматом сотрудничества между ЕС и Грузией и пополнит список таких форматов, как институт специального представителя ЕС, Миссия наблюдателей ЕС, председательство в Женевских переговорах, участие в политике непризнания, финансовая помощь.

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