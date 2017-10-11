Москва, 11 октября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Российский рубль 11 октября продолжает дорожать в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Итак, как видно по колебаниям последних дней, пара доллар/рубль, вернулась в боковой коридор 57,50−58,35.

«В его границах рынку искать совершенно нечего, однако он неплохо подходит для того, чтобы переждать период поиска новой торговой идеи», — считает Бодрова.

Долгосрочную же минорную перспективу для рубля никто не отменял. Рынок очень внимательно следит за поведением американской валюты, шагами ФРС и минфина США, отметила она.

«Как только финансовое ведомство начнет выпускать бонды (цель по итогам квартала $501 млрд), а Федрезерв откроет программу абсорбирования ликвидности, рублю будет некуда деться», — полагает эксперт.

Добавим, 11 октября доллар США торгуется по 57,37 руб. (-0,2%). Евро оценивается в 68,37 руб. (-0,2%).

Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 12 октября, составляют 57,92 руб. за американскую валюту (понижен на 15 копеек) и 68,50 руб. за евро (понижен на 15 копеек).

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