Минск, 11 октября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В Белоруссии собираются определить новые подходы к развитию возобновляемой энергетики (ВИЭ), так как в противном случае население и промышленные потребители могут понести серьезные финансовые убытки. Об этом сегодня, 11 октября, на Белорусском энергетическом и экологическом форуме заявил министр энергетики Владимир Потупчик.

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По его словам, правительство поддержало предложение министерства энергетики по поводу внесения изменений в правовую базу, которые позволят сбалансировать развитие энергетической системы Белоруссии с учетом темпов развития ВИЭ. Дело в том, что в 2016 году мощности установок возобновляемой энергетики отпускались в электроэнергию без учета организаций «Белэнерго» и составили 151,3 Мвт. В 2017 году этот показатель составляет 262 МВт. Через три года мощность возрастет до 793 Мвт, а в сеть будет отпускаться до 1,7 млрд кВт-часов.

Чем это грозит? Как отметил Потупчик, это значит, что произойдет увеличение затрат энергоснабжающих организаций на покупку электроэнергии с $40 млн до $324 млн, а себестоимость 1 кВт-часа вырастет на 1 цент. В результате увеличатся тарифы на электроэнергию для потребителей, если власти не предпримут никаких шагов для разрешения этой проблемы, объяснил министр.

В этой ситуации для того, чтобы обеспечить баланс мощностей в энергосистеме в ночное время в период отопительного сезона с учетом введения в эксплуатацию Белорусской АЭС без реализации дополнительных технических и регулировочных мероприятий будет необходимо останавливать все конденсационные энергоблоки, частично придется останавливать и теплофикационные блоки. Для надежности и безопасности АЭС такой сценарий недопустим, сказал Потупчик. В связи с чем правительство и должно выбрать новый подход к развитию ВИЭ.

Напомним, что сегодня затраты на производство энергии в Белоруссии составляют 6,81 цента за 1 кВт-час. Тариф для населения без НДС составляет 5,49 цента за 1 кВт-час, а для промышленных предприятий — 10,79 цента за 1 кВт-час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам минэнерго, за последние шесть лет тарифы на электроэнергию в Белоруссии уменьшились за счет внедрения энергоэффективных технологий и начала эксплуатации нескольких ГЭС. Планируется, что с запуском Белорусской АЭС тарифы на электроэнергию получится сократить еще больше, а необходимость в импорте электроэнергии отпадет, закупка будет совершаться только в случае экономической целесообразности.

Что касается конкретно «зеленой» энергетики в Белоруссии, то сейчас здесь уже работают 68 ветряков, 59 гидроэлектростанций, 35 биогазовых установок, 101 фотоэлектрическая станция аккумулирует энергию солнца, 25 тепловых насосов для использования энергии тепла Земли, 387 установок для производства древесного топлива и биомасса. Недавно заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина говорила, что развитие «зеленой» энергетики в Белоруссии является одним из стратегических и тактических задач на ближайшее время, а самым перспективным решением в этой области является производство энергии из отходов.

Отметим, что тренд на ВИЭ в последние годы в мире заметно усилился благодаря деятельности «зеленых», которые выступают за отказ от АЭС и развитие только альтернативной энергетики. Однако такой подход довольно сомнителен, учитывая дороговизну ВИЭ и их зависимость от погодных условий. Для Белоруссии, которая вот уже несколько лет находится в экономическом кризисе, это непозволительная роскошь.

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