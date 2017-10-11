Минск, 11 октября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в импорте электроэнергии для страны не будет смысла. Как заявил сегодня, 11 октября, министр энергетики Владимир Потупчик на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, республика будет закупать электроэнергию в других странах только в случае экономической целесообразности.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство Белорусской АЭС

По словам министра, развитие атомной энергетики, помимо технического импульса, обеспечит страну дополнительными гарантиями в плане «государственной независимости и экономической самостоятельности». Так, производство электроэнергии на атомной станции в базовом режиме составит порядка 18 млрд кВт-часов, доля выработки достигнет 40% в общем энергобалансе страны. Благодаря запуску АЭС Белоруссия сможет заместить 5 млрд кубометров закупаемого газа, а также сократит выбросы парникового газа до 10 млн тонн в год.

Также сегодня в Белоруссии прорабатывается вопрос о том, как эффективно использовать электроэнергию от АЭС. По словам председателя Госстандарта Виктора Назаренко, для оценки вариантов использования электроэнергии с атомной станции создадут специальную рабочую группу. Она будет сформирована по распоряжению премьер-министра, в нее пойдут представители минэнерго страны. В ближайшее время все отрасли должны будут заявить, сколько электроэнергии АЭС будут использовать.

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Напомним, что сегодня Белоруссия импортирует электроэнергию из России и Украины. Однако основная доля импорта этого энергетического товара приходится именно на РФ.

Стоимость электроэнергии в Белоруссии уже снизилась. За последние шесть лет в республике уменьшилась стоимость 1 кВт. часов электроэнергетики почти в 1,5 раза с 10,35 цента за 1 кВт-час в 2011 году до 6,81 цента за 1 кВт-час в 2017 году за счет уменьшения цены импортируемого газа. В результате удалось сократить тарифы для потребителей реального сектора экономики. Средний тариф для промышленников уменьшился на 24% по сравнению с 2011 годом и составил 10,79 цента за 1 кВт-час.

Во многом таких результатов удалось добиться за счет внедрения энергетически эффективных технологий. Например, на Западной Двине ввели в эксплуатацию Полоцкую ГЭС (21,7 МВт) и Витебскую ГЭС (40 МВт). Они полностью обеспечат электроэнергией Витебскую, Лепельскую, Ушачскую, Чашникскую и Россонскую области.

Однако с введением в эксплуатацию Белорусской АЭС тарифы на электроэнергетики снизятся еще больше. Ранее ИА REGNUM передавало, что, как отмечал начальник управления энергоэффективности, экологии и науки министерства энергетики Сергей Гребень, с вводом станции тарифы для населения уменьшатся. В настоящее время ведомство прорабатывает закон «Об электроэнергетики», который призван стимулировать использование населением и промышленностью электроэнергию от АЭС на полную мощность.

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Идея строительства АЭС в Белоруссии появилась еще в 90-х годах. В 2006 году площадкой для возведения станции выбрали Островецкий район Гродненской области. В результате уже в 2013 году здесь начали заливать первый бетон. АЭС будет состоять из двух энергетических блоков общей мощностью 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Ввод в строй первого и второго энергоблоков планируется в 2019 и 2020 годах.

Занимается строительством Белорусской АЭС «Атомстройэкспорт», дочернее предприятие «Росатома». Для возведения станции Россия предоставила Белоруссии кредит в размере $10 млрд, который окупится в течение 15−20 лет. С самого начала строительство АЭС сопровождается провокационными заявлениями Литвы, которая считает станцию опасной. Однако в МАГАТЭ уже признали безопасность АЭС. Кроме того, Белоруссия с 2018 года начнет сотрудничать в атомной области с Европейской комиссией, что не оставляет сомнений в бессмысленности литовской «борьбы» против АЭС.