Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фактического совладельца крупной торговой компании «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Об этом сообщила вечером 11 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Костыгин в настоящее время — акционер иностранной компании, являющейся, в свою очередь, учредителем НАО «Юлмарт».

Дмитрия Костыгина арестовали сроком на 2 месяца, до 9 декабря. Фигурант вину не признает.

Бизнесмен обвиняется по статье УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до десяти лет. По версии следствия, именно такое мошенничество было совершено Костыгиным при получении интернет-ритейлером «Юлмарт» 1 млрд рублей взаймы от «Сбербанка».

45-летний Дмитрий Костыгин был задержан 10 октября сотрудниками Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу и допрошен. В его квартире на Шпалерной улице прошел обыск. После этого следствие вышло в суд с ходатайством о домашнем аресте.

По данным следствия, в должности председателя совета директоров НАО «Юлмарт» Костыгин в марте 2016 года обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставив банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» и не собираясь исполнять условия договора.

В апреле 2016 года «Сбербанк» перевел на расчетный счет НАО «Юлмарт» денежные средства в размере 1 млрд рублей, которыми Костыгин, по версии следствия, распорядился по своему усмотрению.

«В ходе проведения ряда обысков следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили 11 октября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Там также добавили, что расследуют еще одно уголовное дело по факту уклонения руководством НАО «Юлмарт» от уплаты налогов в бюджет России на сумму более 116 млн рублей. Однако в настоящее время задолженность «Юлмарта» по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме.

Читайте также: ВТБ подал иск к акционеру «Юлмарта» на 650 млн рублей — СМИ

Как сообщали СМИ в июне 2017 года, банк ВТБ подал иск о взыскании средств по кредитному договору к Дмитрию Костыгину. Речь идет о договоре между ВТБ и НАО «Юлмарт» от 19 февраля 2016 года, согласно которому «Юлмарту» была открыта кредитная линия с лимитом 715 млн рублей. Поручителем по договору выступил Костыгин.

Добавим, что кроме доли в «Юлмарте», Костыгину, по данным СМИ, принадлежат доли в розничных сетях «Рив Гош», «Улыбка радуги», «Дикая орхидея», ObuvCom и кондитерском объединении «Любимый край».