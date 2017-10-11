Севастополь, 11 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Для приведения автомобильных дорог Севастополя в нормативное состояние потребуется ежегодно вкладывать в них около 2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 11 октября заявил заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

tpsdave Севастополь

«Чтобы дороги максимально привести к нормативному состоянию, нужно финансирование в размере около двух миллиардов рублей в год, не учитывая объёмы, которые могут быть выделены в рамках федеральной программы и межбюджетных трансфертов из федерального центра», — сказал Исаков.

Поясним, что общая протяженность дорожной сети Севастополя составляет 925 км, при этом около 50% не соответствует нормативному состоянию.

Исаков подчеркнул, что на ремонты и содержание улично-дорожной сети по программе развития транспортной инфраструктуры в 2017 году из федерального и городского бюджета суммарно выделено 2,12 млрд рублей.

Из них на капремонт автомобильных дорог предусмотрено 780 млн рублей, на ремонт — 404 млн, содержание — 454 млн, федеральные субсидии составили 479 млн рублей.

Вместе с тем, согласно данным чиновника, из 17 дорог, запланированных к капитальному ремонту, полностью готовы всего четыре. Из 46 объектов текущего ремонта, а это 51,8 км — выполнены всего девять. 32 дороги находятся в стадии конкурсных процедур или подписания контрактов.

«Работы, так или иначе, будут завершены до конца года», — уверяет Исаков.

Ранее вице-губернатор Владимир Базаров заявлял, что «мы в этом году обязаны отремонтировать более 100 км дорог», чтобы постепенно, в течение нескольких лет привести дорожную инфраструктуру к нормативам.

Как сообщало ИА REGNUM, летом президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство готово было выделить Севастополю в три раза больше средств на строительство автодорог, но субъект не может пока освоить деньги так, чтобы их не «растырили». По его словам, в Севастополе «даже нет строительных мощностей, чтобы необходимое количество дорог построить».