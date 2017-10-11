Киев, 11 октября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. У украинского народа есть четыре основных требования, которые стоит выполнить президенту Петру Порошенко. Об этом бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал 11 октября в личной колонке издания «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По мнению политика, Украина стоит на краю социально-экономической катастрофы, ее экономика почти не растет, более 90% населения не доверяет руководству страны. Если политика изменена не будет, произойдет «неконтролируемый социальный взрыв», грозящий разрушением государственности и потерей суверенитета.

«Люди в разных уголках Украины это прекрасно понимают. После своего возвращения я был во многих областях и слышал их требования», — отметил он.

Первое и главное требование народа к Порошенко — реальная борьба с коррупцией. Саакашвили советует Порошенко начать ее вокруг себя. Затем главе государства нужно выполнить предвыборное обещание — приступить к открытой и публичной продаже бизнеса.

«Я вам это советую как президент, у которого не было никакого бизнеса», — добавил экс-глава Грузии.

Кроме того, Украине необходима избирательная реформа по замене мажоритарной системы выборов на европейскую, основанную на открытых списках. Четвертое требование жителей страны — снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до приемлемых величин.

Саакашвили отметил, что в случае невыполнения вышеизложенного украинский народ вправе потребовать от президента сложения полномочий, что станет для Порошенко «лучшим способом спасения страны» и «личной репутации». Политик вновь напомнил о собственном опыте — отставке «по собственному решению» в 2007 году.

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