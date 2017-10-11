Ярославль, 11 октября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Сегодня Ростовским районным судом вынесен приговор по громкому делу о гибели 13-летней девочки в так называемом «приюте», находившемся в селе Мосейцево, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По «делу Мосейцево» вынесен приговор

Собранные следственными органами СУ СКР по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трем жительницам села Мосейцево: 70-летней Людмиле Любимовой, 57-летней Гузель Семеновой и 56-летней Рифе Гусмановой.

Напомним, уголовное дело по Мосейцево возбудили в ноябре 2014 года, когда эта история прогремела на всю страну: в приюте от побоев скончалась 13-летняя девочка. Судебные слушания шли с февраля 2016 года. Приговор начали оглашать в понедельник, 9 октября.

Как было установлено следствием и судом, Любимова и шесть девочек, которых она удочерила, проживали в частном доме в селе Мосейцево. Пожилая женщина вела подсобное хозяйство совместно со своей знакомой Гусмановой. В ноябре 2014 года Гусманова избила 13-летнюю девочку за отказ от еды и ненадлежащее выполнение хозяйственных работ. От полученных травм ребенок скончался. Кроме того, все подсудимые с января 2009 года по август 2014 года систематически избивали детей деревянными прутьями, шнурами от электрических бытовых приборов и палками. Они привязывали их за руки веревкой или металлической цепью к кроватям и в таком положении удерживали длительное время. Злоумышленницы заставляли детей вести подсобное хозяйство, ухаживать за крупным рогатым скотом. По инициативе Любимовой девочки в свое время были переведены на домашнее обучение, которое фактически не осуществлялось. На момент задержания женщин уровень образования детей совершенно не соответствовал их возрасту.

«Приговором суда Гусмановой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Любимовой — 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Семеновой — 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима» — сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Также отметим, что в ходе расследования уголовного дела была выявлена халатность со стороны бывшего начальника отдела опеки и попечительства управления образования Ростовского муниципального района. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области женщине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, несмотря на наличие многочисленных фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, она не приняла со своей стороны исчерпывающих и адекватных мер реагирования. В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела опеки и попечительства рассматривается судом.