Москва, 11 октября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В поездах Московского метрополитена появились плакаты с напоминаниями о правилах поведения и хорошего тона в общественных местах, сообщается на портале мэра Москвы.

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По словам замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, соблюдение правил поведения позволит повысить комфорт поездки каждого пассажира и научит быть вежливыми с другими пассажирами.

В поездах московской подземки появится три вида плакатов.

Первый — пассажиров попросят снимать рюкзаки, а также держать сумки и портфели перед собой во время движения поезда.

На втором предупредят, что в метро нельзя громко включать музыку.

На третьем напомнят, что по станциям метро нельзя передвигаться на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, кроме инвалидных колясок.

До конца октября 2017 года в поездах метро разместят более 5000 стикеров размером 200 на 150 мм с рекомендациями, как вести себя в подземке.

Кроме того, на станциях Московского центрального кольца появилось более 60 плакатов, на которых указано время отправления первых и последних поездов от конкретной станции по часовой и против часовой стрелки.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 по 2019 год на проектирование и строительство линий станций метрополитена Москвы планируется дополнительно выделить 30,3 млрд рублей.

В Москве очень непростые условия для прокладки метро. Очень сложные грунты, они насыщены водой. Поэтому на прокладку новых линий метро в среднем уходит пять лет.

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