Ереван, 11 октября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. 10 октября на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении Армении, в результате нарушения режима перемирия смертельное огнестрельное ранение от огня вооруженных сил Азербайджана получил рядовой Чаплин Маркарян 1998 года рождения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

По данным армянской прессы, военнослужащий был ранен днём 10 октября, был доставлен в госпиталь, где скончался несколько часов спустя.

По наблюдению армянских аналитиков, ВС Азербайджана обычно активизируются на передовой перед встречами на высшем уровне, где обсуждается урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом же заявил 10 октября пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта возобновляется без каких-либо предусловий.

По словам Акопяна, Серж Саргсян считает, что всем давно известно, что перед встречами на высоком уровне руководство Азербайджана прибегает к провокациям, пытаясь испортить атмосферу.

«Последние заявления из этой серии с одним отличием — провокация была осуществлена в центре Баку, а не на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом или границе с Арменией», — сказал Акопян.

Как заявили на днях сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые встретились с президентами Армении и Азербайджана в Ереване и Баку, главы государств подтвердили готовность к достижению мирного урегулирования путем переговоров.

Пока неизвестно, когда именно состоится встреча на высшем уровне, но предполагается, что саммит состоится в ближайшее время. Согласно заявлению посредников, «заинтересованные стороны позже представят информацию о встрече».

По словам пресс-секретаря президента Армении, «за несколько дней до планируемой по инициативе стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи руководителей Армении и Азербайджана Азербайджан пытается создать впечатление, что выступает с позиции диктующего условия в переговорах».

Сегодня, 11 октября, президенты Армении и Азербайджана будут одновременно находиться в Сочи, где состоятся саммиты СНГ и Евразийского экономического союза.

Помощник президента России Юрий Ушаков 10 октября заявил, что в Сочи Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч, в частности с президентами Казахстана и Узбекистана. В то же время Ушаков не исключил и проведение других встреч.

«Я сообщил о тех [встречах], которые согласованы и по которым уже выделены временные параметры в расписании нашего президента. Не исключаю какого-то контакта на ногах по тем или иным вопросам, а также согласования отдельной встречи по ходу саммита», — сказал Ушаков.