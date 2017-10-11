Москва, 11 октября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. При распределении 100 млрд рублей дотаций между 23 нуждающимися регионами субъекты РФ смогут полностью реструктуризировать и погасить в том числе и коммерческие кредиты перед банками, которые оказываются весьма болезненными для регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ходе ответов на вопросы депутатов на пленарном заседании Госдумы 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«В ближайшее время, 3 ноября, мы с участием регионов примем это решение и внесем в Госдуму проект распределения этих дотаций. Постараемся максимально справедливо решить и эту проблему коммерческой задолженности», — пояснил Козак.

Кроме того, по его словам, в правительстве также продумывают условия для регионов, чтобы не допускать наращивания задолженности в будущем.

«Условия реструктуризации бюджетных кредитов вводят ограничение для субъекта по получению новых бюджетных кредитов, а также ограничение процентной ставки по этим кредитам», — отметил Козак.

По его словам, правительство уже сталкивалось с большим количеством примеров, когда есть возможность получить кредит под 8,5% годовых, но при этом заемщикам приходится платить по 14% годовых, так как кредиты получены в мелких банках.

«В соглашениях о реструктуризации бюджетных кредитов будет установлено ограничения на эту тему. Мы проработали вопрос с банками, они согласны для субъектов РФ и муниципалитетов предоставлять кредиты по ставке на уровне ключевая ставка Центробанка РФ плюс один процент», — подчеркнул Козак.