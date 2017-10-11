Москва, 11 октября, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» предложила создать комиссию по вопросам межбюджетных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Мы, фракция «Единая Россия» предлагаем принять незамедлительное решение о формировании совместной комиссии, в которой от Госдумы вошли бы представители всех фракций, комитетов по бюджету, по региональной политике, регламенту и контролю, по местного самоуправления», — сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он назвал ситуацию с долгами регионов «чрезвычайной». По словам депутата, этот долг составляет в целом по России 2 трлн 200 млрд рублей, что превышает треть собственных доходов регионов. Но треть — это средняя температура по больнице, цифра выглядит еще более удручающей, если посмотреть на долг отдельных субъектов Федерации. 50 регионов имеют долги, превышающие 50% их собственных доходов, у 8 субъектов РФ долги превышают 100% их доходов, привел он данные.

Вице-премьер Дмитрий Козак напомнил о существовании трехсторонней комиссии, где возможно обсуждение проблем погашения долгов субъектов РФ в том числе коммерческим банкам.