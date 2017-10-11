В Госдуме могут создать комиссию по вопросу долгов регионов
Москва, 11 октября, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» предложила создать комиссию по вопросам межбюджетных отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.
«Мы, фракция «Единая Россия» предлагаем принять незамедлительное решение о формировании совместной комиссии, в которой от Госдумы вошли бы представители всех фракций, комитетов по бюджету, по региональной политике, регламенту и контролю, по местного самоуправления», — сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Он назвал ситуацию с долгами регионов «чрезвычайной». По словам депутата, этот долг составляет в целом по России 2 трлн 200 млрд рублей, что превышает треть собственных доходов регионов. Но треть — это средняя температура по больнице, цифра выглядит еще более удручающей, если посмотреть на долг отдельных субъектов Федерации. 50 регионов имеют долги, превышающие 50% их собственных доходов, у 8 субъектов РФ долги превышают 100% их доходов, привел он данные.
Вице-премьер Дмитрий Козак напомнил о существовании трехсторонней комиссии, где возможно обсуждение проблем погашения долгов субъектов РФ в том числе коммерческим банкам.