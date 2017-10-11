Вашингтон, 11 октября, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа почти закончила подготовку новых правил, упрощающих экспорт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения в зарубежные страны в целях конкуренции с основанными соперниками на этом рынке в лице КНР и Израиля, сообщает Reuters.

Marion Doss Беспилотники

По данным источников в правительстве США и ВПК, пока помощники Трампа работают на смягчение внутриполитических требований на продажу БПЛА избранным союзникам Вашингтона, Белый дом пытается добиться изменений в Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, что смягчить международные ограничения на экспорт непилотируемых летательных аппаратов США.

По словам официальных лиц в администрации, новые правила могут быть представлены уже к концу года в виде указа главы Белого дома. Такой шаг делается с тем, чтобы производители БПЛА в США смогли вернуть себе позиции на глобальном рынке непилотируемых летательных средств, захваченных Китаем и Израилем, которые не сталкиваются со столь сложными процедурами.

Как отметил один из лоббистов компании Aerospace Industry Association Реми Нейтон, упрощение экспортных правил может поспособствовать созданию тысяч рабочих мест, однако о более конкретных цифрах пока говорить рано. Основными выгодополучателями станут такие крупные производители, как General Atomics, Boeing, Northrop Grumman, Textron и Lockheed Martin.

Прежде всего, как ожидается, ослаблению подвергнуться правила экспорта невооруженных разведывательных и наблюдательных БПЛА, запускаемых с боевых самолетов, короблей ВМФ и сухопутных установок. С экспортом вооруженных ракетами БПЛА «Предатор» и «Рипер» сопряжены большие сложности. Несмотря на это, спрос на них в значительной степени вырос.

Официальные лица также отмечают, что нынешнее стремление к упрощению экспорта вызвано не только попыткой поспособствовать бизнесу в США, но и намерением получить инструмент оказания влияния на своих партнеров посредством продажи им высокотехнологичной продукции.

В соответствии с планом новых правил, в засекреченный список стран, которые смогут покупать БПЛА ускоренными темпами. В него выходят, в частности, самые близкие союзники Вашингтона: Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Предшественник Трампа на посту главы Белого дома Барак Обама в 2015 году уже пересматривал программу экспорта беспилотных аппаратов, однако, как подчеркивали в американскомВПК, новые требования все равно оказались слишком жесткими в сравнении с теми, с которыми сталкиваются их основанные конкуренты в КНР и Израиле.