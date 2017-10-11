Чита, 11 октября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в законодательное собрание внесен законопроект об изменениях в вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих региональные государственные должности. Законопроект устанавливает, что размер ежеквартального денежного поощрения членам регионального правительства и заместителю губернатора края может быть уменьшен распоряжением главы региона в зависимости от результатов их деятельности, говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Evgeny Деньги

По словам главы региона Натальи Ждановой, основная цель разработанного законопроекта — повышение эффективности работы органов исполнительной власти края и оптимизация бюджетных расходов на их содержание.

«Поставленные в современных непростых условиях задачи требуют серьезного повышения эффективности работы регионального правительства. Каждому из нас на своем рабочем месте надо работать качественно, ответственно и профессионально. Мы должны работать на результат. Зарплаты чиновников будут зависеть от того, насколько достигнута цель: рассмотрены и должным образом отработаны обращения граждан, оперативно и качественно исполнены поручения и так далее. Ответственность за результат — такой принцип должен быть положен в основу нашей работы», — подчеркнула руководитель региона.

В сообщении правительства также содержится информация о том, что в мае текущего года губернатор подписала распоряжение об оценке эффективности и результативности деятельности руководителей отдельных исполнительных органов власти Забайкальского края. В документе установлены конкретные показатели работы региональных министров, влияющие на их денежное содержание.

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Впрочем, политолог Анатолий Савостин считает сами подобного рода инструменты оценки работы чиновников неэффективными и популистскими.

«Нужно понимать, что речь в данном случае идет о премии, а не зарплате как таковой, — отметил он. — В большинстве регионов страны регулировать премиальные выплаты госслужащим может их вышестоящий руководитель, и чаще всего по умолчанию премии получают все, а в случае «прокола» кого-то ее лишают и сейчас. При том, что такая схема работает, эффективностью государственный аппарат всё равно «не страдает». Так что не думаю, что и усилия Ждановой чем-то увенчаются. Об эффективности можно будет говорить, когда, например, через год будет обнародована статистика — кого, когда и за что лишали премии и насколько после этого в курируемой чиновником отрасли стало хорошо».

Эксперт также добавил, что год назад региональный минфин обещал, что благодаря проанонсированным Ждановой мероприятиям по «оптимизации денежного содержания госслужащих» будет сэкономлено за год 51,4 млн рублей, а в среднем содержание чиновников сократится на 25%.

«Пока с победными реляциями на эту тему не сталкивался, так что попробуем проанализировать в следующем году, оправдались ли эти расчеты. А то складывается ощущение, что власти ежегодно обещают снизить нагрузку на бюджет за счет сокращения расходов на госаппарат, а на деле обещания этот самый госаппарат и не выполняет», — добавил политолог.

По данным статистики, в 2016 году в Забайкалье насчитывался 1901 чиновник регионального уровня, 4303 «федерала» и 3159 муниципальных чиновников. При этом среднемесячная зарплата служащих составляла 48 165, 47 738 и 31 370 рублей соответственно. На предприятиях региона при этом в среднем зарабатывали в прошлом году 35 362 рубля. Таким образом, в среднем чиновник правительства Забайкалья зарабатывает на 34,9% больше, чем работник местных предприятий.

Government.ru Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Как уже сообщало ИА REGNUM, задачи по оценке эффективности органов государственной власти ставятся во многих регионах. Например, в Чувашии в скором времени планируют принять методику оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти. Это делается для «снижения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного вмешательства» органов власти в деятельность подконтрольных субъектов. Перечень «показателей результативности и эффективности» должны определить сами министерства и госкомитеты, а также утвердить порядок расчёта показателей. Целевые показатели будут утверждаться на год.

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Недавно о планах сэкономить на госаппарате заявил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он пообещал, что к 1 января 2019 года штатная численность сотрудников областной администрации сократится минимум на 150 человек, пройдёт муниципальная реформа. Экономия благодаря этой реформе только по накладным расходам составит до 2 млрд рублей.

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