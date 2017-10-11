Ростов-на-Дону, 11 октября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. 11 октября опустел кабинет министра культуры Ростовской области. Александр Резванов, возглавлявший ведомство семь лет, подал заявление об отставке. Документ губернатор Василий Голубев одобрил, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Парамоновские склады

В правительстве Донского региона уточнили, что чиновник покинул пост по собственному желанию и собирается продолжить научную деятельность, которой занимался до прихода на государственную службу. До 2010 года Резванов трудился в должности декана факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» Донского государственного технического университета.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году министерство культуры Ростовской области во главе с Резвановым заслужило «оплеуху» от губернатора. Ведомство «попало под раздачу» за срыв сроков возведения народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». За два года средства на разработку проекта так и не пошли в дело. В результате комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, так и не был открыт.

«Вы должны быть не чиновниками, а людьми, стоящими на земле и понимающими важность этой задачи. Зачем мы много говорим о патриотическом воспитании, если нет конкретного дела? Задача поставлена, она не может быть не выполнена», — разгневался зимой 2016-го глава региона.

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Стоит отметить, что идея построить музей возникла в середине 2013 года. Тогда власти заверили, что комплекс должен появиться к 70-летию Великой Победы, то есть к 9 мая 2015 года. Но воз и ныне там. Камень в основание музея был заложен только лишь в августе 2015-го. Затем было объявлено, что на комплекс в бюджете денег нет, и он будет построен на народные деньги. Ориентировочно к 75-й годовщине Великой Победы.

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Ещё один вопрос, который нужно адресовать Александру Резванову, касается состояния культурного достояния. «Утраченное наследие» — так можно охарактеризовать удивительный архитектурно-историко-природный комплекс, прозванный в народе «Парамоновскими складами». Он расположен на улице Береговой в Ростове-на-Дону.

В 1985 году зерновому комплексу был присвоен статус памятника истории и культуры местного значения, позже — статус памятника федерального значения. Но заброшенность «Парамонов» удручает. Правда, несмотря на это, внимание к комплексу туристов не ослабевает. Горожане и гости Ростовской области регулярно заявляют о значимости старинного объекта. Но, к сожалению, за данной территорией нет даже мало-мальски надлежащего надзора со стороны курирующего объект ведомства.

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