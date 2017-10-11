Москва, 11 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Трейдер банковской группы «Ак Барс» в 2011—2016 годах совершил несколько операций с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Было выявлено порядка 500 подозрительных случаев совершения операций по определенной схеме с рядом ценных бумаг, — сказал Лях. — Все операции совершались (…) трейдером банка «Ак Барс».

По его словам, своими действиями трейдер нанес банку ущерб, оцениваемый в 77 млн рублей.

Лях уточнил, что трейдер, действуя со своего счета в одном из крупных профучастников на протяжении определенного времени совершал покупки ценных бумаг по рыночной цене. Накопив достаточный для себя объем, трейдер выставлял с рабочего счета в «Ак Барсе» заявку на продажу бумаг выше рынка и удовлетворял ее, иными словами покупал у себя крупный пакет бумаг по высокой цене, говорит глава департамента.

Отмечается, что ЦБ в ближайшее время отправит соответствующие материалы в правоохранительные органы для проверки.