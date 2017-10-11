Тернополь, Украина, 11 октября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Открыть в честь карателей Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мемориалы намерены в Тернопольской области, сообщает 11 октября УНИАН.

Жертвы Бандеровских расправ. 1943

Согласно сообщению, открытие памятных досок украинским карателям приурочено к 75-й годовщине создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего в Тернопольской области будет открыто 200 мемориальных, на которых будут имена не только карателей, но тех, кто, по мнению Киева, «боролся за независимость Украины».

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Памятные доски будут открыты во всех районах области в 12:00.

Напомним, после государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в Киеве пришли украинские националисты, которые первым делом возвели идеолога украинского фашизма Степана Бандеру в ранг национального героя, а карателей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за Волынскую резню 1943−1944 годов — в ранг «борцов за независимость Украины».

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