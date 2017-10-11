Ярославль, 11 октября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Виктор Рогоцкий, покинувший Совет Федерации, назначен советником губернатора Ярославской области по вопросам энергетики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Виктор Рогоцкий

Об этом сегодня на расширенном заседании правительства Ярославской области заявил глава региона Дмитрий Миронов.

«Виктор Викторович многие годы возглавлял ярославские энергетические компании, был председателем областной Думы пятого созыва. А с 2012 года являлся членом Совета Федерации от Ярославской области. Уверен, его опыт позволит нам повысить эффективность нашей работы» — сказал, представляя своего нового советника, Дмитрий Миронов.

Виктор Рогоцкий будет курировать вопросы энергетики, ЖКХ, антитеррористической деятельности, заниматься защитой прав дольщиков и взаимодействием с Советом Федерации.

Напомним, в Совете Федерации Виктор Рогоцкий являлся заместителем председателя комитета по экономической политике.

20 сентября в соответствии с Указом губернатора региона Дмитрия Миронова место ВиктораРогоцкого в Совете Федерации занял бывший заместитель министра здравоохранения России Игорь Каграманян.