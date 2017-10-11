Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров пожаловался губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко на деятельность Владимира Григорьева, главы комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и главного архитектора Петербурга. Спикер потребовал служебной проверки в отношении чиновника и назвал его действия «мерзкими» с трибуны Мариинского дворца 11 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров

Поводом к жаркому выступлению Макарова стало согласование, выданное КГА компании «Шелест-Сквер» на строительство жилого комплекса на Ропшинской улице в Петроградском районе, который является политической «вотчиной» председателя парламента и главного городского единоросса. Макаров несколько раз подивился «бесстрашию» чиновников, которые выдали это разрешение.

«Господин Григорьев, ваш главный архитектор, главный архитектор этого города, сумел за три дня — я не говорю мошеннически, воровски, тихо — дать разрешение за три дня в конце декабря 2016 года», — сказал Макаров. Он подчеркнул, что прежний глава района Юрий Гладунов, который теперь является депутатом ЗакСа, неоднократно письменно отказывался согласовывать работы, так как три жилых дома на Ропшинской улице могут рухнуть при уплотнительной застройке.

«Там тоже, кстати, деревья стоят», — уточнил Макаров, чтобы объяснить, как это связано с обсуждением закона о зеленых насаждениях, в ходе которого он выступал. Впрочем, Вячеслав Макаров также выступил против дефицита зеленых насаждений в Петербурге, особенно в центре города.

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«Скажу словами президента: «Оборзели», — добавил спикер. Он отметил, что администрация Петроградского района возражала против уплотнительной застройки категорически и на протяжении многих лет, но Владимир Григорьев, по мнению спикера, пошел по пути героев из кинофильма «Джентльмены удачи».

«Мы на своем веку столько видели этих главных архитекторов. Как, помните, «украл, выпил, в тюрьму». Пришел, хапнул, ушел. Так вот, за Ропшинскую Григорьев и все, кто в этом участвовал, должны отвечать. Это не называется нарушением, это называется одним словом: мерзость», — заключил Макаров.

По мнению единоросса, глава КГА знал, что уплотнительная застройка на Ропшинской улице приведет к обрушению трех домов, но всё равно «проталкивал» это решение. Кроме того, Макарову не нравится и то, что в Петроградском районе не появляется детских садов, спортплощадок, детских игровых зон, больниц и даже продуктовых магазинов, но трансформаторные подстанции, например, внезапно возникают под окнами жителей.

«Я написал личное письмо губернатору, жду реакции прежде всего по Григорьеву», — сказал Макаров. Позднее он уточнил, что потребовал от Георгия Полтавченко провести служебную проверку в отношении главы КГА.

Макаров также добавил, что недавно проводил традиционные приемы и объезды «по личным вопросам», встречался с петербургскими строителями.

«Они мне такое порассказывали. Всё в адрес Григорьева. Строители рассказывают, что этот господин, как президент говорит, «своим и нашим всё», а другим, даже если это законно, согласования будут продолжаться месяцами, если не годами. Вот что такое КГА и что такое главный архитектор. Строители, когда рассказывают мне, что творится — это вообще не поддается осмыслению», — заметил Макаров.

Глава Заксобрания добавил, что «мерзость нельзя допускать» и призвал коллег-депутатов поработать над тем, чтобы все потенциальные «опасные» участки, которым грозит вырубка деревьев или уплотнительная застройка, особенно в центральных районах, были переведены в разряд ЗНОП. Зал встретил это аплодисментами.

«Сколько раз говорить: исторический центр не трогать. Петроградскую сторону, Петроградский район, Центральный там, Адмиралтейский, Василеостровский, но основное — Петроградскую сторону оставить в покое. Ну бесстрашные люди!», — возмутился Макаров.

Он потребовал от своего аппарата выяснить, кто является бенефициаром деятельности ООО «Шелест-Сквер», и не связаны ли эти люди с Григорьевым. «Он лезет в Петроградский район, бесстрашный человек, в надежде на то, что не просто всё обойдется, а он всё реализует. Ищите этот «Шелест-Сквер», я жду конкретно, кто стоит за этим «Шелест-Сквером», — обратился он к залу.