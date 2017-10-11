Киев, 11 октября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко встретился с новым председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидес, написал помощник Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Twitter 11 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Президент провел встречу с новоизбранным председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидес», — написал Цеголко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава комитета по международным дела Госдумы РФ Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что избрание киприотки Кириакидес новым представителем ПАСЕ ничего не изменит в отношениях между Москвой и Страсбургом.

По мнению депутата, Кириакидес — фигура временная и техническая.

Напомним, предыдущий представитель ПАСЕ Педро Аргамунте, чьи полномочия должны были закончиться в январе 2018 года, покинул свой пост 6 октября, после того как бюро ПАСЕ выразило ему вотум недоверия.

Поправки о вынесении импичмента представителю организации были приняты летом 2017 года. Аргамунте был подвергнут беспрецедентной травле оголтелыми русофобами в ПАСЕ за его визит в Сирию вместе с депутатами Госдумы РФ.