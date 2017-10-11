Севастополь, 11 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В общественном транспорте Севастополя в декабре 2017 года будет введена единая электронная карта пассажира для оплаты проезда. Инвестпроект стоимостью 120 млн рублей был подписан в сентябре. Об этом на пресс-конференции 11 октября сообщил начальник управления транспорта Артем Гришин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

«Первый этап внедрения инфраструктуры безналичной оплаты запланирован на начало декабря. Валидаторы для считывания карт и оплаты будут установлены в 15 единицах транспорта — на одном троллейбусном и одном автобусном маршрутах», — сказал Гришин.

Подрядчиком по инвестиционному конкурсу определена компания «ООО «Единая карта Севастополя», зарегистрированная в Симферополе. Стоимость контракта составляет 120 млн рублей. Инвестором предусмотрены затраты на внедрение автоматизированного оборудования, программного обеспечения и создания процессингового центра.

Ожидается, что 80% работ будут проведены в 2017 году. Предполагается, что свою прибыль инвестор получит в процентах от проводимых транзакций между картой и банком.

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"Мы рассчитываем, что система (автоматизированной оплаты проезда — прим. ИА) сделает прозрачными пассажиропотоки в общественном транспорте и позволит ввести прозрачную систему учёта перевозимых в общественном транспорте льготников»,—заявлял летом губернатор Дмитрий Овсянников.

В 2017 году на финансирование льготных перевозок из городского бюджета выделено 411 млн рублей. По данным департамента транспорта, в Севастополе право льготного проезда предоставлено 175 тыс. жителям города, тогда как, согласно статистическим данным, численность населения Севастополя превышает 425 тыс. человек.

Добавим, что в Севастополе реализуется еще один крупный инвестпроект в транспортной сфере. Российская компания «Vessolink» согласно концессионному соглашению инвестирует 900 млн рублей для создания системы видеонаблюдения за соблюдением правил дорожного движения, а также сети платных парковок на территории города.