Электронную карту проезда в Севастополе введут в декабре
Севастополь, 11 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В общественном транспорте Севастополя в декабре 2017 года будет введена единая электронная карта пассажира для оплаты проезда. Инвестпроект стоимостью 120 млн рублей был подписан в сентябре. Об этом на пресс-конференции 11 октября сообщил начальник управления транспорта Артем Гришин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Первый этап внедрения инфраструктуры безналичной оплаты запланирован на начало декабря. Валидаторы для считывания карт и оплаты будут установлены в 15 единицах транспорта — на одном троллейбусном и одном автобусном маршрутах», — сказал Гришин.
Подрядчиком по инвестиционному конкурсу определена компания «ООО «Единая карта Севастополя», зарегистрированная в Симферополе. Стоимость контракта составляет 120 млн рублей. Инвестором предусмотрены затраты на внедрение автоматизированного оборудования, программного обеспечения и создания процессингового центра.
Ожидается, что 80% работ будут проведены в 2017 году. Предполагается, что свою прибыль инвестор получит в процентах от проводимых транзакций между картой и банком.
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"Мы рассчитываем, что система (автоматизированной оплаты проезда — прим. ИА) сделает прозрачными пассажиропотоки в общественном транспорте и позволит ввести прозрачную систему учёта перевозимых в общественном транспорте льготников»,—заявлял летом губернатор Дмитрий Овсянников.
В 2017 году на финансирование льготных перевозок из городского бюджета выделено 411 млн рублей. По данным департамента транспорта, в Севастополе право льготного проезда предоставлено 175 тыс. жителям города, тогда как, согласно статистическим данным, численность населения Севастополя превышает 425 тыс. человек.
Добавим, что в Севастополе реализуется еще один крупный инвестпроект в транспортной сфере. Российская компания «Vessolink» согласно концессионному соглашению инвестирует 900 млн рублей для создания системы видеонаблюдения за соблюдением правил дорожного движения, а также сети платных парковок на территории города.