Омск, 11 октября, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Врио губернатора Омской области Александр Бурков, назначенный на эту должность 9 октября, заявил, что начнёт свою деятельность с детального анализа ситуации в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 октября, в областном правительстве.

Kremlin.ru Александр Бурков

11 октября полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представил Буркова депутатам, руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. А после церемонии официального представления, которая состоялась в одном из залов правительства, Бурков и Меняйло пообщались с журналистами.

В частности, полпред заявил, что у Омской области есть большой промышленный и научный потенциал.

«Самое главное — этот потенциал раскрыть, повысить доходную часть бюджета, оптимизировать расходную часть, понять, куда нужно тратить и какой эффект от траты этих денег. Это целая система, и её надо совершенствовать. Не заниматься внутренними дрязгами, а работать на благо людей. Оценку деятельности любого руководителя даст президент Российской Федерации, и дадут люди, которые ходят по улицам наших городов», — заявил Меняйло.

В свою очередь, Бурков подчеркнул, что начнёт свою деятельность на новом посту с «детального анализа ситуации в регионе и взвешенного принятия решений на перспективу». Также врио губернатора заявил, что открыт для работы со СМИ:

«Безусловно, я открыт для СМИ в прямом диалоге».

Добавим, заявление об открытости для СМИ вызывает интерес. Стоит напомнить, что похожее обещание в своё время давал и Виктор Назаров, который руководил регионом до Буркова и был отправлен в отставку 9 октября. Однако, по мнению ряда омских журналистов, а частности представителей регионального информагентства «Омск-информ», выстроить нормальные отношения со СМИ Назарову не удалось.

«На церемонии официального представления Буркова всех журналистов и фотокорреспондентов согнали на балконы. Фотокорреспонденты возмущались тем, что их обещали пустить вниз, но не пустили, а сверху было видно далеко не все, да и слышно плохо. Журналисты на последних рядах переспрашивали у коллег-соседей, кто что сказал с трибуны», — вот так описывает происходившее сегодня в Омске общественный деятель Сергей Кондаков.

По мнению общественного деятеля, представление Буркова было в некотором смысле показательным.

«Врио губернатора не сделал ни одного сенсационного заявления. Зато он сказал, что открыт для СМИ. На церемонии присутствовали депутаты, представители религиозных объединений. А вот представителей непарламентских партий и общественных деятелей не пригласили. Лично я это расцениваю так: Александр Бурков расставил приоритеты, обозначил, с кем он готов вести диалог. А что касается остальных, с ними можно делать вид, что их не существует», — сказал Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В пресс-службе облправительства, комментируя заявление общественного деятеля, подчеркнули: журналистов заранее предупреждали о том, что количество мест будет ограничено:

«Зал небольшой. Он заполнен на 100%. Четыре камеры и фотоаппараты были в зале. Журналистов было очень много, понятно, что им, возможно, было неудобно. Но так происходит всегда, и так было в том числе, когда Виктор Назаров зачитывал послание».

Что касается утверждения о приглашении лишь «избранных», в пресс-службе подчеркнули, что на представление врио губернатора были приглашены главы районов, депутаты, представители религиозных конфессий, крупных предприятий и другие.

«Много кто хотел попасть на это мероприятие, но не все смогли. И к этому нужно отнестись с пониманием. Также необходимо было учесть особые требования службы безопасности», — резюмировали в пресс-службе.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 октября губернатор Омской области Виктор Назаров ушёл в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы региона был назначен уроженец Свердловской области, депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.

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Всего с конца сентября в отставку были отправлены главы десяти регионов. Это Самарская область (отставка состоялась 25 сентября), Нижегородская область (26 сентября), Ненецкий АО (28 сентября), Красноярский край (29 сентября), Дагестан (3 октября), Приморский край (4 октября), Орловская область (5 октября), Новосибирская область (6 октября), Омская область (9 октября), Ивановская область (10 октября).