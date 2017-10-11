Киев, 11 октября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Вопрос принадлежности полуострова Крым не является закрытым. Так прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана президент Украины Петр Порошенко, сообщает 11 октября «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я решительно отвергаю заявления тех, кто говорит о Крыме как о fait accompli (завершенном деле)», — заявил Порошенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Он добавил, что трибуна ПАСЕ предназначена для защиты ценностей и принципов, а не призывов к торговле территориями в обмен на «деньги, нефть или газ».

«Этого никогда не будет», — подчеркнул украинский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступая на сессии ПАСЕ 10 октября, президент Чехии Милош Земан назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и заявил, что Москва должна компенсировать Киеву потерю региона деньгами, нефтью или газом. Чешский лидер пояснил, что попытка вернуть полуостров Украине обернется «европейской войной», и такого развития события нужно избежать.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 96% жителей региона высказались в пользу воссоединения с РФ. Киев результаты голосования не признает.

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