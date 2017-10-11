Порошенко ответил на слова Земана о Крыме
Киев, 11 октября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Вопрос принадлежности полуострова Крым не является закрытым. Так прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана президент Украины Петр Порошенко, сообщает 11 октября «Украинская правда».
«Я решительно отвергаю заявления тех, кто говорит о Крыме как о fait accompli (завершенном деле)», — заявил Порошенко, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Он добавил, что трибуна ПАСЕ предназначена для защиты ценностей и принципов, а не призывов к торговле территориями в обмен на «деньги, нефть или газ».
«Этого никогда не будет», — подчеркнул украинский лидер.
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Как сообщало ИА REGNUM, выступая на сессии ПАСЕ 10 октября, президент Чехии Милош Земан назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и заявил, что Москва должна компенсировать Киеву потерю региона деньгами, нефтью или газом. Чешский лидер пояснил, что попытка вернуть полуостров Украине обернется «европейской войной», и такого развития события нужно избежать.
Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 96% жителей региона высказались в пользу воссоединения с РФ. Киев результаты голосования не признает.
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