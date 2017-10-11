Алма-Ата, Казахстан, 11 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. В Казахстане сотрудники департамента государственных доходов Алма-Аты пресекли транспортировку табачных изделий без соответствующих документов на сумму около 85 млн тенге (14,6 млн рублей), сообщает 11 октября «Казинформ».

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"7 октября 2017 года на автостоянке рынка «Самал» пресечён факт транспортировки табачных изделий без соответствующих документов (СНТИ)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники изъяли 260 тыс. пачек на сумму около 85 млн тенге. При этом мужчина, перевозивший сигареты, не смог объяснить, как данная продукция попала в его автомобиль. По его словам, он является обычным водителем.

По данным ведомства, товар был маркирован учетно-контрольными марками Таджикистана и Киргизии.

В настоящий момент изъятая продукция находится на временном хранении в таможенном посту «Жетысу» города Алма-Аты. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре житель Казахстана пересек границы трех стран с наркотическим веществом до того, как его задержали. Злоумышленник приобрел наркотики в Австрии, после чего он прибыл в Турцию, откуда вылетел в Казахстан, где и был задержан.