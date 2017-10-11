Вильнюс, 11 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Европарламент выразил беспокойство в связи с тем, что в Сейм Литвы для рассмотрения вернулся законопроект о запрете абортов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 октября, в информационном бюро ЕП в Литве. Документ, в котором выражены сомнения относительно протекающих в Литве дискуссий, подписал 91 член Европарламента из разных фракций.

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Обращение адресовано президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьеру Саулюсу Сквернялису, спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису и председателю Комитета по правам человека Валерию Симулику.

Документ подписали и два литовских европарламентария — председатель Комитета по правам женщин и равноправию полов, социал-демократ Вилия Блинкявичюте и член Саюдиса либералов Пятрас Ауштрявичюс.

Беспокойство по поводу законопроекта, зарегистрированного в 2013 году, возникло после его возращения в повестку заседаний Сейма. Этот проект зарегистрировала группа парламентариев, в основном — представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

В законе планируется с очень редкими исключениями запретить аборты в Литве. По словам экспертов, если закон будет принят, он приведет к негативным последствиям — могут развиваться криминальные аборты, которые вредят здоровью женщин, будет расцветать «абортный» туризм».

«Всего месяц назад Европарламент подписал резолюцию, в которой призвал все страны ЕС гарантировать половое просвещение широкого спектра, возможности пользоваться мерами планирования семьи и различными услугами репродуктивного контроля и контроля над половым здоровьем, включая современные методы контрацепции и безопасный и законный аборт. Если поправки будут приняты, Литва окажется среди трех стран ЕС — Мальты, Ирландии и Польши — где аборты запрещены», — утверждает европарламентарий Вилия Блинкявичюте.