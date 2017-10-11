Калининград, 11 октября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Астероид 2012 ТС4 сблизится с Землёй на минимальное расстояние 12 октября. Об этом 11 октября сообщается на сайте Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ).

Buddy_Nath Астероид

Учёные университета смоделировали пролёт астероида мимо Земли с помощью разработанной среды моделирования космических процессов и явлений Astro-Model.

Отмечается, что 2012 ТС4 сблизится с Землёй на расстояние около 50 тыс. километров. Это произойдёт в 6:42 утра 12 октября. Учёные опровергают возможное столкновение небесного тела с Землёй.

«Вердикт однозначен: хоть небольшой астероид действительно пролетит рядом с Землёй, его траектория минует нашу планету, и падения опасаться не стоит», — сказал руководитель Астросообщества БФУ Алексей Байгашов.

По его словам, результаты расчетов совпадают с мировыми. Ведущие научные сообщества оценивают вероятность столкновения с этим астероидом как ничтожно малую, не больше нескольких миллионных долей процента.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на учёных сообщил, что столкновение астероида 2012 ТС4 с Землёй является практически неизбежным.

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