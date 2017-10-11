Москва, 11 октября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Сбой в движении поездов по «оранжевой» ветке метро в Москве связан с обнаружением постороннего предмета на пути, сообщила 11 октября пресс-служба Московского метро в официальном Twitter-аккаунте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«13:19 Калужско-Рижская л. Увеличение интервалов на южном участке было связано с посторонним предметом на пути. Движение вводится в график», говорится в сообщении.

Ранее в метрополитене сообщили, что движение поездов на Калужско-Рижской линии метро в сторону центра Москвы производится с увеличенными интервалами.

«12:40 Калужско-Рижская линия. На южном участке кратковременно были увеличены интервалы движения в сторону центра», — говорится в предыдущем сообщении.

Что за предмет в пресс-службе не уточнили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский метрополитен утвердил правила оформления торговых павильонов, которые власти города намерены снова вернуть в подземные переходы, в том числе — в подземные переходы метро. К концу 1 полугодия 2018 года в московском метро будет действовать 1180 торговых павильонах, расположенных в переходах 35 станций метро.