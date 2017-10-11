Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обнаружили много странностей в новых законах о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), внесенных губернатором, передает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

Как уточняет Смольный, в итоге выявлено 15 новых территорий ЗНОП, общей площадью 14,4 га, но 10 территорий, площадью более 24 га, предлагается из перечня ЗНОП исключить. В первую очередь, это касается безымянного парка в Выборгском районе, где собираются построить велосипедную и лыжероллерную трассу — у Суздальских озер на пересечении Выборгского шоссе и дороги в Каменку — для детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков пояснил, что исключить из ЗНОП территорию парка необходимо, потому что иначе не получится спроектировать и профинансировать строительство трассы. Но у депутатов оказалось другое мнение.

«Меня эти аргументы не убеждают совсем. Представим, что в парке Сосновка решили построить корт. Означает ли это, что проект корта нельзя спроектировать и профинансировать, пока всю Сосновку не исключат из ЗНОП? Возьмите и ручечкой нарисуйте, где лыжная трасса будет проходить, затем поднимите вопрос об исключении этих территорий. А то предлагаете 21 га исключить из ЗНОП «на всякий случай, а потом разберемся», — заметил «яблочник» Борис Вишневский.

С ним согласился единоросс Сергей Никешин. Он заявил, что на профильной комиссии депутатам предоставили не полную информацию. Согласно предпроектным разработкам, сказал Никешин, в парке в Выборгском районе предполагаются капитальные постройки. «Но этот парк, как оказалось, вообще находится в охраняемой зоне. То есть, там вообще нельзя вести капитальное строительство», — подчеркнул Никешин.

Вишневского также удивило исключение обширной территории зеленых насаждений из перечня в районе строительства Охтинского коллектора, так как на данный момент в этом нет никакой необходимости. Кроме того, он и «эсер» Александр Егоров обратили внимание на пляжи у Суздальских озер, которые тоже исключаются из ЗНОП под предлогом благоустройства.

«Что за ерунда, нельзя их благоустраивать, не исключая из ЗНОП?» — удивился Вишневский.

Сергей Никешин также обратил внимание коллег на многочисленные скверы и зелёные зоны, которые будут сокращены ради парковок. Например, это, согласно проекту, должно произойти на Предпортовом проезде в Московском районе.

«Для чего это делается, непонятно. Депутаты Пушкинского, Калининского, Красногвардейского районов, если вы обратите внимание, то найдете тоже ряд попыток исключить зоны зеленых насаждений на ваших территориях под парковки. У нас тут большие вопросы», — заявил Никешин.

Представитель Смольного Юрий Шестериков ответил, что по каждому случаю следует «разбираться конкретно», но он готов вместе с депутатами тщательно работать над поправками. В результате, депутаты все же одобрили два законопроекта о ЗНОП.

Читайте также: Петербургские «эсеры» просят губернатора защитить парк Малиновка

Читайте также: Горожане просят Полтавченко и Матвиенко защитить Парк 300-летия Петербурга