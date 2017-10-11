Лондон, 11 октября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. В Лондоне 10 октября открылась лицензионная выставка Brand Licensing Europe, в рамках которой начал работу объединенный павильон российской анимации Made in Russia, организованный Российским Экспортным Центром.

Brandlicensing.eu Павильон российской анимации Made in Russia

Новую продукцию представят анимационные компании 0+ Media, WIZART, РИКИ, Zadorin Entertainmen, «Мультэра», Megalicens и другие.

Brandlicensing.eu Деловая встреча

0+ Media покажет мультфильмы «Ми-ми-ми-шки», «Волшебный патруль», «Четверо в квадрате», «Лео и Тиг», «Бумажки», «Волшебная лампа», «Деревяшки» и «Аркадий Паровозов». Кроме того, компания будет продвигать мультсериал «Герои Энвелла», мировая премьера которого состоится 15 октября на международном рынке MIPJUNIOR в Каннах.

WIZART представит свои флагманские проекты — франшизу «Снежная королева», мультсериал «Йоко» и мультфильм «Волки и овцы».

В каталоге РИКИ — проекты «Динозаврик Рики», «Клуб вопросики», «Дракоша Тоша», «Хамелеоны» и «Тима и Тома».

Компания Zadorin Entertainment привезла на выставку «Защитников», «Мультэра» — «Бимов», а Megalicense — проекты «Грузовичок Лева» и «Котики».

"Выставка в Лондоне — важное профессиональное мероприятие для достижения поставленных нами целей — поддержки отечественной анимационной индустрии, создания условий для роста международных продаж российских проектов, развития компаний и брендов, их узнаваемости в мире», — комментирует управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ Михаил Мамонов.

В российскую делегацию на Brand Licensing Europe также вошли «Мельница», «СТС» и «Маша и Медведь», которые представят свои проекты на отдельных стендах.

Brand Licensing Europe пройдет с 10 по 12 октября в Лондоне. Ежегодно выставку посещают более 8 тыс. участников из 76 стран мира.