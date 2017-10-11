Ярославль, 11 октября, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Сегодня на заседании правительства Ярославской области глава регионального фонда капремонта Эдуард Потапов доложил губернатору о ходе выполнения работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом в Ленинском районе Ярославля

Озвученные цифры неутешительны: на текущий момент выполнено и принято 34% от плана работ. В стадии выполнения находится 46%, или 337 видов работ, произведена оплата за выполненные работы на сумму более 300 млн рублей. В производстве находится работ на 530 млн рублей.

«Необходимо отметить, что закончены все проблемные работы прошлых лет: в поселке Октябрьский, два дома по ул. Пионерский, дом по ул. Бабича 17/3. Компания «Крафтер», допустившая системные и грубые нарушения работ, занесена фондом в реестр недобросовестных подрядчиков» — отметил Эдуард Потапов.

Объясняя столь низкие темпы работ, глава фонда сослался на то, что проходили они «в крайне сложных погодных условиях» и привел фрагмент выписки из отчета Ярославского гимдрометеоцентра, который подтверждает отклонения уровня осадков от нормы более чем на 100% на протяжении трех месяцев. Фактически, по словам Эдуарда Потапова, подрядчики смогли приступить к работе только с августа.

Отмечая задачи на среднесрочную перспективу, он назвал необходимость интегрироваться в федеральные программы капремонта — по ускоренному замене лифтового оборудования и по энергоэффективному ремонту. Также он сказал о необходимости повышение качества проектной документации.

«Действительно, в этом году мы столкнулись при формировании программы и при приемке проектов, которые были выполнены в 2016 году, с целым набором «подснежников», которые нам достались в наследство. Особенно это касалось качества выполнения проектной документации. Практически всю весну и начало лета фонд с привлечением специалистов принимал проектную документацию и пытался привести ее в соответствие с реалиями проведения работ. Расхождение по многим объектам достигало 50%. Речь идет о несоответствии физического объема работ с тем, что отражено в документации. На некоторых объектах проектировщики вообще не показывались, делали все по типовым решениям, по аналогии. С чем мы и боремся, устраняем возникшие недостатки» — отметил заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко.

Его горячо поддержал губернатор:

«Это дополнительные затраты денежные! Колоссальные средства. Мы с такой же ситуацией столкнулись по мосту через Которосль. Надо посмотреть — насколько эффективно работают эти проектные организации, нужны они вообще в таком виде? И служба заказчика в целом?» — спросил Дмитрий Миронов.

Виталий Ткаченко в очередной раз вспомнил качественную проектную документацию, которая является залогом хорошего строительства.

«Сейчас практически на любом объекте начинаешь прижимать подрядчика к стенке и пытать, почему срыв сроков — у него есть объективные причины, по которым его признавать недобросовестным невозможно. И погода дождивая внесла коррективы. В свзяи с этими причинами и произошел значительный сдвиг по срокам у многих подрядчиков. Тем не менее программа в этом году будет выполнена» — отметил Виталий Ткаченко.

По его словам, ни один подрядчик не уходит с подписанными документами без проверки технадзора, без согласования с органами местного самоуправления и представителями жителей. Без этого не происходит ни приемки работ, ни их оплаты. Поэтому много объектов в высокой степени готовности не числится как выполненные, пока подрядчики не устранят все замечания.