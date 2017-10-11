Мурманск, 11 октября, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Спасатели Северного флота ВМФ России приступили к обследованию состояния затонувших объектов в Баренцевом море. Операция является тренировочной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота сегодня, 11 октября.

ПЛ проекта 644, однотипная С-80

Со дна будет поднята советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 613. Она находится на глубине 60 м на дне Мотовской губы — залива в Баренцевом море.

Объект был затоплен специально и служил для тренировок участников подъемной операции подводной лодки С-80 проекта 644, которая затонула в январе 1961 года в результате аварийной протечки во время совершенствования задач одиночного плавания. Все 68 членов экипажа С-80 погибли.

Подъем подлодки С-80 стал первой в мире судоподъемной операцией, которая состоялась летом 1969 года после отработки действий водолазов-спасателей на подлодке проекта 613.

Этот объект регулярно служит для тренировки глубоководных аварийно-спасательных сил Северного флота. В этот раз подлодка будет поднята для оценки мастерства проведения судоподъемной операции, а также для проверки состояния самого тренировочного объекта.

«Спасатели Северного флота уже уточнили местоположение объекта и начали обследование. Работы проводят экипаж водолазного судна ВМ-227 и расчет телеуправляемого подводного аппарата «Обзор», — сообщила пресс-служба флота.

Напомним, что Северный флот регулярно проводит учения для глубоководных спасателей. Так, в июне 2017 года ИА REGNUM сообщало о проведении обследования американского транспортного грузового корабля «Томас Дональдсон», атакованного немецкими подлодками в марте 1945 года и затонувшего в Баренцевом море на пути в Мурманск. В рамках тактико-спасательных учений прошлых лет водолазы подняли с американского судна уникальные технические экспонаты, которые теперь входят в военно-историческую экспозицию.

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Впрочем, далеко не все объекты, затонувшие в Баренцевом море и на других арктических акваториях, остаются на дне: в России активно реализуется программа по очистке северных вод от затопленных объектов, прежде всего, представляющих для водной среды экологическую угрозу. В проект включены Мурманская, Архангельская области, Ненецкий автономный округ и Якутия. Только на очистку Кольского залива в Баренцевом море выделено 50 млн рублей из федерального бюджета. Исполнителем работ выступает предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

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«В реестр затопленных и затонувших объектов Кольского залива входит 102 объекта, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин. — Самое тяжелое и сложное мероприятие сегодня — это найти собственников обнаруженных объектов, потому что мы имеем право поднимать только бесхозные объекты. У собственника же два пути: первый — это самому поднять, чтобы не налететь на штрафы. Второй — оплатить подъём».