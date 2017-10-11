Ереван, 11 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Армении область генетических экспертиз ДНК находится пока еще на стадии зачаточного состояния, заявила в беседе ИА REGNUM глава отдела идентификации ДНК Национального бюро экспертиз Анна Ованнисян.

Look.com

Генетическая дактилоскопия это система научных методов биологической идентификации индивидуумов на основе уникальности последовательности нуклеотидов ДНК, своеобразного «генетического отпечатка», остающегося индивидуальным и неизменным на протяжении всей жизни индивидуума.

Как отмечает Ованнисян, наиболее востребована генетическая экспертиза в области медицины и следственных процессах. «В современном мире в этих областях генетической экспертизе придается важное значение, в связи с чем необходимость в качественном обслуживании также востребована. В Армении есть необходимость внедрения и применения качественных методик и современного оборудования. Необходимо также наладить образовательный процесс, поскольку наши вузы не готовят специалистов соответствующего профиля», — рассказывает эксперт.

С целью развития этого экспертного направления 11−13 октября в Ереване проходит международный научно-практический семинар на тему «Технологии секвенирования ДНК и их практическое применение». Его участники обсудили применение технологий секвенирования ДНК для диагностики наследственных болезней и применение технологий секвенирования ДНК в судебно-генетических экспертизах.

Ежегодно Национальное бюро экспертиз проводит 40−50 экспертиз ДНК по заказу частных лиц, однако необходимость использования данного вида экспертиз очевидна государственными структурами, в частности, силовыми. По словам нашей собеседницы, самая простая экспертиза ДНК, к примеру, по установлению отцовства, когда наличествует генетический материал ребенка и предполагаемого отца, стоит 200 тыс. драмов (порядка $400).

В 1950-е годы некая Анна Андерсон заявила, что она является великой княжной Анастасией Николаевной Романовой. После смерти Анны в 1980-е годы образцы её тканей хранились в госпитале. Позже, когда появилась возможность их научного исследования, эти образцы были подвергнуты ДНК-дактилоскопии, которая показала, что лже-Анастасия не имеет никакого отношения к роду Романовых.

По словам Ованнисян, в Армении отсутствует какое-либо правовое регулирование сферы, что существенно ограничивает возможности развития сферы генетической экспертизы. «У нас были случае, когда осужденные на пожизненное заключение лица, благодаря новым технологиям в сфере экспертизы ДНК, были оправданы. Однако у нас нет соответствующего закона о хранении вещественных доказательств после вынесения приговора. Получается, что даже при наличии самой современной аппаратуры и квалифицированных специалистов, у нас нет генетических материалов с места преступления для проведения экспертиз», — сетует эксперт.

К примеру, в Грузии сфера довольно развита. По словам эксперта, этому серьезного поспособствовало в плане образовательных процессов, формирования законодательного поля и материально-технической базы Федеральное бюро расследований США. «Мы по большей части ищем помощи у европейских коллег, которые и сегодня участвуют в нашем семинаре, делятся своим опытом», — утверждает она.

Самый большой банк данных ДНК в мире — Национальная база Великобритании «NDNAD», которая учреждена в 1995 году и содержала к 2015 году 5,7 млн образцов. В ней хранится информация о ДНК осужденных и подозреваемых. По данным британских криминалистов, еженедельно раскрывается до 2 тысяч преступлений, по которым с места происшествия изымался генетический материал.

По сути, правительство Армении данная экспертная область не сильно интересует, хотя она не только способствует сокращению преступности, но и спасает жизни людей. На уровне «тыкания» экспертами сферу не сильно простимулируешь, необходимо формирование правового поля и заказ государства на соответствующие услуги.