Чехия ждёт расплаты от РФ, Италия использует наследие нацизма: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Нашли повод: США могут ввести новые санкции против России;
- А Баба Яга — против: премьер-министр Чехии отрицает принадлежность Крыма РФ;
- Наследие нацизма: использовал ли мэр итальянской деревни идеи Гитлера;
- Для бодрости: глава МИД Сербии спел президенту Турции;
- Под стражу заочно: в розыск объявлены граждане Украины, напавшие на генконсульства России.