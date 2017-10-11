Ярославль, 11 октября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о приватизации муниципального унитарного предприятия «Городской торгово-выставочный центр» (более известного как рынок «Старый город») путем его акционирования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Рынок «Старый город» в Ярославле

Всего будет выпущено 1000 акций на сумму 131 млн рублей. Акции будут принадлежать городу Ярославлю. Стоимость предприятия определена исходя из расчета стоимости активов. При этом здания и оборудования стоят 42,7 млн рублей, а земельный участок — 73,2 млн.

Известно, что «ГТВЦ» в последнее время является убыточным, большая часть площадей рынка пустует. Планы относительно рынка несколько раз менялись: предыдущее руководство города планировало его продать, затем рынок хотели присоединить к Центральному рынку (АО «Центр»).

"Думаю, что судьба рынка на этом месте решена — его не будет. Новый торговый центр «Аура» убил всю розничную торговлю торговлю в центре города, реанимировать рынок невозможно. Логичнее всего его продать, и новый собственник будет решать, что сделать там вместо рынка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

По информации источников ИА REGNUM, одновременно с акционированием предприятию передан в собственность земельный участок, на котором находится рынок. Ранее «ГТВЦ» платил арендную плату в городской бюджет, после же акционирования аренду заменит земельный налог, который в несколько раз ниже. Это поможет предприятию выживать в условиях убытков, но снизит поступления в казну Ярославля. С другой стороны, наличие земельного участка позволит выручить больше средств при продаже предприятия, если она состоится.

«В первую очередь акционирование должно помочь выводу предприятия из тупика, поскольку акционерное общество может вести более гибкую экономическую политику, чем муниципальное предприятие. Но нельзя исключать в дальнейшем и вариант продажи, поскольку у города крайний дефицит бюджета», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.