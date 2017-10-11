Вильнюс, 11 октября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Литве разразился скандал из-за рекламной кампании литовского филиала туроператора West express, который на своих плакатах, рекламируя полёты «Аэрофлота», изобразил стюардессу российского авиаперевозчика с фирменной эмблемой с серпом и молотом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 октября.

Игорь Павловский ИА REGNUM Самолёт Аэрофлота

Реклама возмутила литовскую журналистку Риту Милюте, которая опубликовала гневную запись на своей страничке в социальной сети Facebook. Позже к ней присоединились и литовские политики, которые сейчас требуют или не рекламировать «Аэрофлот», либо удалять и не использовать эмблему компании в Литве.

«Во-первых, такое использование советского символа в общественном месте нарушает 524 статью Кодекса административных правонарушений Литвы «Распространение и демонстрирование нацистских и коммунистических символов», (…) Использование советских символов оскорбляет достоинство множества людей, пострадавших от преступной деятельности Советского Союза, и их потомков. Зафиксированный рекламный стенд стоит на улице 16-ого февраля прямо напротив бывшего штаба КГБ — штаба преступной организации, о репрессиях и преступлениях против человечества которой напоминают символы, используемые в рекламе, распространенной компанией West Express», — пишет депутат Сейма Литвы, консерватор Мантас Адоменас.

«Во-вторых, использование советских символов в эмблеме авиалиний «Аэрофлот» вызывает другой вопрос: поскольку используемая там советская символика нарушает 524 статью Кодекса административных правонарушений Литвы, можно ли впускать самолеты этой авиалинии на территорию Литвы? 3 часть 524 статьи Кодекса гласит: «За предусмотренное в 1 части этой статьи административное правонарушение необходимо конфисковать вещь, которая была инструментом свершения административного правонарушения». Об этом я и написала генеральному директору West Express (надеюсь, эти рекламы сразу уберут, и не придется обращаться в прокуратуру) и главе администрации Гражданской авиации», — похвалился Адоменас.

Этой рекламы сейчас на центральном проспекте Гедиминаса действительно уже нет, а в литовском филиале West Express заверили, что сейчас выясняют законность использования запрещённых в Литве символов, если они являются частью международного зарегистрированного бренда.