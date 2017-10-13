Южно-Сахалинск, 13 октября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Договоры о правилах использования природных ресурсов могут стать эффективным дипломатическим инструментом, как это показывает история советско-японских переговоров в 50-х годах ХХ века. Об этом рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторический наук Анатолий Кошкин.

Ловушка для ловли краба

Советско-японские отношения, находившиеся после Второй мировой войны в состоянии, далеком от урегулирования, значительно осложняли задачи рыболовства в северо-западном секторе Тихого океана, нанося ущерб как рыбным запасам, так и рыболовецким хозяйствам обеих стран. Многочисленные жалобы советских рыбаков на хищнический вылов японцами стали одной из причин постановления Совета министров СССР «Об охране запасов и регулировании промысла лососевых в открытом море в районах, смежных с территориальными водами СССР на Дальнем Востоке». Дело тут в том, что в период нереста, приходящегося на лето, лососевые практически беззащитны, и при излишней жадности рыбаков их популяция в нерестовой зоне может быть сведена почти к нулю. Установленная т.н. «линия Булганина», тогдашнего председателя Совета министров СССР, должна была помочь в решении этой важной экологической проблемы — воспроизводства дальневосточных лососевых.

В Японии это событие вызвало беспокойство, граничащее с переполохом. По новому законодательству, иностранные рыбаки должны были получать определенные квоты для вылова в указанной зоне Тихого океана. А получить их без установления между странами нормальных дипломатических отношений японцы не могли. Поскольку проблема добычи лососевых являлась для Японии принципиально важной, тут уже приходилось идти ва-банк, преодолевая сопротивление американцев. Американцы же пытались не допустить какой-либо нормализации советско-японских отношений. Коллизия становится все более эмоционально накаленной.

О хитрых приемах, примененных японцами для решения этой задачи, и о том, какие выгоды получил СССР, читайте в статье: Рыба и дипломатия: недооценённый ресурс национальных интересов России

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