Москва, 11 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. За период с января по сентябрь включительно прибыль российских банков составила 675 млрд рублей, что на 322 млрд рублей меньше, чем в январе-августе 2016 года. Об этом говорится в докладе Банка России, опубликованном 11 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В целом по банковскому сектору прибыль за январь — сентябрь по сравнению с показателем за январь — август (997 млрд рублей) существенно сократилась (до 675 млрд рублей)», — говорится в отчете ЦБ.

Отмечается, что число прибыльных кредитных организаций больше, чем убыточных. По данным на 1 октября, с прибылью работают 396 из 574 банков в РФ. Что касается падения прибыли, она обусловлена разовым признанием убыточными банковских групп, головные организации которых проходят процедуру санации.

«Без учета финансового результата таких банковских групп прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн рублей», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа ЦБ РФ передал управление банком «Открытие» временной администрации. Новому руководству была поручена «реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка» во взаимодействии с собственниками и администрацией кредитной организации.

2 октября заместитель главы Центробанка Дмитрий Тулин сообщил о большой вероятности присоединения Бинбанка к «ФК Открытие» в будущем. Решение о санации Бинбанка было принято Банком России 21 сентября.

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