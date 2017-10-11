Санкт-Петербург, 11 октября, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге введут наказание за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. Такой законопроект поддержали на заседании городского Законодательного собрания 11 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание Санкт-Петербурга

Инициатором стал руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко. Он напомнил, что в КоАП РФ есть статья 5.63, устанавливающая ответственность за подобные нарушения. Речь идет об услугах, которые предоставляют сотрудники федеральных органов власти, госфонды, МФЦ, другие структуры.

Но некоторые услуги, предоставляемые властями субъектов РФ и органами местного самоуправления, регламентируются региональными правовыми актами, а ответственности за нарушение этих актов нет. «Законопроект должен восполнить этот пробел», — заявил Тетердинко.

Документ предполагает поправки в городской закон «Об административных правонарушениях», они затронут чиновников, представителей МСУ, работников МФЦ, сотрудников других организаций. Если из-за них гражданину услугу так и не предоставили или предоставили с нарушением сроков, то им будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Если же они требовали с гражданина какие-то лишние документы или деньги за услугу, штраф увеличивается до 5−10 тыс. рублей. Проект призван «повысить качество и доступность соответствующих услуг, а также степень ответственности лиц, участвующих в их предоставлении».