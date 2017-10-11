Чебоксары, 11 октября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. В Чувашии объявили конкурсный отбор по присвоению статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот статус победитель получит на 10 лет. Региональный оператор будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на территории Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Эксперты считают, что данная документация составлена таким образом, что реальные шансы выиграть может получить только одна организация — в результате на «мусорном» рынке может появиться «монстр-монополист».

Ворон на свалке

Победитель конкурса получит статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чувашии, с ним будет заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Конверты будут вскрывать 1 ноября. При определении победителя будут ориентироваться на два критерия: стоимость и качество услуг.

Максимальная стоимость услуг оценена в 7 657 539,9 тыс. рублей. Согласно представленным данным о тарифах на утилизацию мусора, самые высокие цены в Чувашии — у скандально известного новочебоксарского филиала ЗАО «Управление отходами»: с учётом надбавки с 1 июля 2017 года они составляют 2086,67 руб/т. На втором месте — ООО «Полигон» в Батыревском районе (241,82 руб/куб. метр), на третьем — МУП ЖКХ «Моргаушское» (228,47 руб/куб. метр).

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Качество будут определять по семи критериям. Это надёжность (количество допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест сбора и накопления в год), оперативность (срок рассмотрения обращений потребителей), открытость (наличие сайта с возможностью обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной почты), исполнительность (срок возмещения убытков потребителям услуги при несоблюдении обязательств), мощность (возможность осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию или захоронению отходов в объеме не менее 10% от годового объема образования ТКО в зоне деятельности оператора либо наличие действующего госконтракта на оказание услуги по обращению с ТКО, заключенного на срок более чем на 10 лет), квалифицированность (наличие заключивших с участником конкурсного отбора трудовые договоры работников, имеющих стаж работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет), обеспеченность (владение объектами по обработке или обезвреживанию или захоронению ТКО, либо наличие обязательства по строительству или модернизации таких объектов не позднее чем через 3 года в соответствии с концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве либо инвестиционным договором, либо наличие обязательства по строительству или модернизации таких объектов)

Участники должны будут внести 37,633 млн рублей в качестве обеспечения заявки (5% от максимально допустимой выручки регионального оператора). Данная сумма рассчитана «как произведение максимально допустимой стоимости услуги регионального оператора и объема» отходов в течение первого года работы.

Примечательны документы, которые должен предъявить участник. К примеру, он должен будет документально доказать, что может транспортировать не менее 10% годового объема образования ТКО, иметь объекты по обработке, обеззараживанию, утилизации и захоронению не менее 10% годового объема образования отходов.

«В случае, если на конкурсный отбор подана только одна заявка, отвечающая требованиям документации об отборе, соглашение заключается с единственным участником», — говорится в документах.

Отметим, региональный оператор будет осуществлять деятельность в соответствии с территориальной схемой, которая поделена на девять зон. Для обоснования мероприятий территориальной схемы выделены 21 административный район, пяти городских округов, семи городских поселений, 284 сельских поселений.

По данным региональной власти, из общего количества отходов производства и потребления по среднегодовым данным за трехлетний период (2013−2015 годы), отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) составляют 2,796 тыс. тонн (0,59% от общей массы образованных отходов), II класса (высокоопасные) — 1,931 тыс. тонн (0,41%), III класса (умеренно опасные) — 52,022 тыс. тонн (11,04%), IV класса (малоопасные) — 173,488 тыс. тонн (36,83%), V класса (практически неопасные) — 240,87 тыс. тонн (51,13%).

По информации минстроя Чувашии, на статус регионального оператора претендуют два участника, имена претендентов не разглашаются. Всего предпринимательской деятельностью в сфере обращения с ТКО занимаются 14 организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашское УФАС провело исследование рынка оказания услуг по временному накоплению твердых бытовых отходов 4—5 класса опасности с последующим их размещением. В ведомстве установили доминирующее положение ЗАО «Управление отходами» на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района на данном рынке услуг с 1 января 2016 года.

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Напомним, «Управление отходами» выступило концессионером в проекте по строительству полигона ТБО на территории Новочебоксарска. В рамках этого проекта концессионер получил право на эксплуатацию первой карты, взяв на себя обязательства по строительству второй карты складирования, мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член чувашского штаба ОНФ Владислав Солдатов, который занимается данной тематикой, считает, что заявленные в документации условия под силу, «скорее всего, только одной организации»: